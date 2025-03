USA setzen Ukraine-Unterstützung aus. Damit das Land wieder Militärhilfe bekommt, soll es sich Berichten zufolge zu Verhandlungen mit Russland verpflichten. Von dem Stopp sind auch Militärhilfen betroffen, die bereits auf dem Weg in die Ukraine sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump ordnet Verdopplung von China-Zöllen an. Die Abgaben auf Waren aus China sollen von zehn auf 20 Prozent steigen. Sie sollen von diesem Dienstag an gelten. Die Zölle gegen Mexiko und Kanada treten ebenfalls in Kraft. Sie liegen bei 25 Prozent. Kanada reagiert mit Gegenzöllen in der gleichen Höhe. Zum Liveblog

Mannheim: Ermittler sehen „konkrete Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung“. Der Mann, der am Montag mit einem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone raste und zwei Menschen tötete, soll nach derzeitigem Kenntnisstand kein politisches Motiv gehabt haben. Was bisher bekannt ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Ägypten legt Plan für Gaza vor – keine führende Rolle für Hamas. Stattdessen will Kairo zunächst eine Verwaltung einsetzen, die von arabischen, muslimischen und westlichen Staaten kontrolliert wird. Ägypten, Jordanien und die arabischen Golfstaaten bemühen sich seit Wochen um eine Alternative zum Plan von US-Präsident Donald Trump, der eine Umsiedelung der Palästinenser ins Spiel gebracht hatte. Zum Liveblog

Papst hat zwei Episoden akuten Atemversagens. Erneut schlechte Nachrichten aus der Gemelli-Klinik in Rom: Franziskus hat laut der Katholischen Kirche einen Rückschlag erlitten. Er gerät erneut in Atemnot, zweimal sogar. Der Papst soll jedoch durchgehend bei Bewusstsein gewesen sein. Zum Artikel

Brisanter Deal: Amerikaner könnten Nord Stream 2 kaufen. Gibt es ein neues Machtspiel rund um das Zehn-Milliarden-Projekt? Die USA haben das Vorhaben immer hart bekämpft, jetzt könnten amerikanische Investoren selbst einsteigen. Zum Artikel

EXKLUSIV Massive Drohnensichtungen über Norddeutschland. Ende voriger Woche wurden so viele große Drohnen am Himmel über dem Norden gesichtet wie noch nie. Die Flugobjekte hatten eine Flügelspannweite von drei bis sechs Metern, ihre Herkunft ist unbekannt. Nachdem sie unter anderem über Cuxhafen, Bremerhaven und Hamburg geflogen waren, verschwanden sie - weder Polizei noch Bundeswehr konnten sie stoppen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tschentscher bezeichnet CDU in Hamburg als „die zweite Wahl“. Der sozialdemokratische Bürgermeister kann sich trotz Verlusten seiner Koalition aussuchen, mit wem er nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg weiterregieren will. Doch er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er sich eigentlich längst für die Grünen als Partner entschieden hat. Zum Artikel (SZ Plus)

