Republikaner lassen McCarthy bei Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses durchfallen. 20 Parteikollegen verweigern dem bisherigen Minderheitenführer der Republikaner die Mehrheit. McCarthy kündigt an, am Mittwoch erneut kandidieren zu wollen, seine Gegner vom rechten Rand der Partei wollen den Protest gegen ihn fortführen. Die Partei versinkt weiter im Chaos. Zum Artikel (SZ Plus)

Silvesterkrawalle in Berlin: Polizei nennt Nationalitäten und korrigiert Zahlen. Nach Aussagen vieler Einsatzkräfte wurden sie vor allem von jungen Männern mit Migrationshintergrund attackiert. Die Polizei hat am Abend weitere Details veröffentlicht. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Steuerrecht blockiert die Energiewende. Die Bundesregierung will den klimagerechten Umbau der Wirtschaft massiv beschleunigen. Dabei helfen sollen auch Steueranreize - die jedoch oft genug das Gegenteil bewirken. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Die geltenden Steuervorschriften setzten "vielfach Fehlanreize und hemmen Innovationen im Bereich nachhaltiger Technologien". Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Versicherer fordern "Bürgerrente". Die Branche schlägt eine neue, staatlich geförderte private Altersvorsorge vor. Die "Bürgerrente" soll sehr einfach vom Staat gefördert werden: "Auf jeden Euro, der in die Bürgerrente eingezahlt wird, kommen jeweils 50 Cent Förderung", heißt es in einem Konzeptpapier. Der Gesamtverband der Versicherer will die Förderung des "Bürgergelds" gerade als Anreiz für Geringverdiener sehen, die kaum Steuern zahlen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Ex-Wirtschaftsweiser Bofinger hält digitalen Euro für Flop. Der Ökonom spricht sich gegen die Einführung eines digitalen Euro aus, wie sie die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit prüft. "Es gibt einfach kein Problem, das mit einer staatlichen Digitalwährung gelöst werden muss." Ein Gespräch über die Vorteile von Scheinen und Münzen, nervöse Zentralbanker und darüber, warum China kein Vorbild ist. Zum Interview (SZ Plus)

EU diskutiert über Restriktionen für Reisende aus China. Am Sonntag macht China nach drei Jahren seine Grenzen wieder auf. In der Europäischen Union wird noch debattiert: Soll man die Rückkehr spendabler Touristen begrüßen - oder sich vor neuen Virusvarianten fürchten? Bei einem Krisentreffen an diesem Mittwoch wollen die Länder über mögliche Maßnahmen beraten. Die Sorge ist groß, dass es wie zu Beginn der Pandemie zu einseitigen Grenzschließungen innerhalb der EU kommt. Zum Artikel (SZ Plus)

Unruhe in Moskau nach dem ukrainischen Schlag. Bei einem Angriff der Ukraine sterben viele russische Soldaten. Die Reaktionen von russischen Kriegsbloggern und sogar Politikern fallen deutlich aus. Es sei "gefährlich und kriminell", den Gegner für einen Narren zu halten. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukrainische Chefredakteurin: "Wir sind nicht neutral". Durch den Krieg ist die Zeitung Kyiv Independent innerhalb kurzer Zeit eines der wichtigsten internationalen Medien für Nachrichten aus der Ukraine geworden. Chefredakteurin Olga Rudenko spricht über die Frage, wie man in Kriegszeiten journalistische Standards einhält und warum sie die Zahlen ukrainischer Gefallener veröffentlichen würde. Zum Interview (SZ Plus)

"Putinismus ist etwas Neues". Jahrzehntelang forschte Karl Schlögel zu Osteuropa - nun muss er sein Lebenswerk überdenken. Ein Gespräch über Russlands autoritäres System, persönliche Betroffenheit und offene Briefe. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Was ein Bauprojekt in München mit US-Sanktionen gegen Russland zu tun hat. Ein Schweizer Unternehmen beantragt den Neubau einer Villa in Top-Lage in Harlaching. Doch dann landet es auf einer Strafliste der USA. Der Chef soll für einen Putin-nahen Oligarchen arbeiten - sieht sich aber zu Unrecht verfolgt. Zum Artikel (SZ Plus)

