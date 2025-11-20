US-Friedensplan zum Krieg in der Ukraine schreckt Europäer auf. Die USA und Russland haben sich angeblich auf einen 28-Punkte-Friedensplan geeinigt, der Putins Kriegsziele widerspiegelt und die Ukraine zur Übergabe der Donbass-Region zwingen würde. Die Europäer reagieren mit Sorge auf den Plan, da sie nicht einbezogen wurden und befürchten, dass er einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Plan mit gewaltiger Schieflage. Noch ist nicht klar, welche diplomatische Wucht der Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine entfalten wird. Die Diskussion darüber kommt aber zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Position der Ukraine ist aktuell so schwach wie selten seit dem Beginn der russischen Invasion. An der Front macht sich der Mangel an Soldaten immer stärker bemerkbar. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Lkw-Hersteller MAN baut 2300 Stellen in Deutschland ab. Betroffen sind laut MAN vor allem der Hauptstandort München mit 1300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen. Wichtige Teile der Lkw-Produktion sollen nach Polen verlagert werden. Die IG Metall spricht von „billiger Gewinnmaximierung“, der Konzern verweist auf die hohen Kosten in Deutschland. Kündigungen sind nicht geplant. Zum Artikel (SZ Plus)

Debatte über Interessenkonflikte: Weimer gibt Firmenanteil ab. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) trennt sich wegen der Debatte um mögliche Interessenkonflikte von Anteilen an seinem Verlag Weimer Media Group. Weimer besitzt noch 50 Prozent an der Verlagsgruppe, die er mit seiner Frau 2012 gegründet hatte. Nun sollen diese Anteile an einen Treuhänder gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Versicherungen müssen die Berufsunfähigkeit von schwangeren Selbständigen absichern. Ein Urteil des Landgerichts Hannover stärkt die Rechte selbständiger Mütter: Versicherer dürfen ihnen Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft nicht länger vorenthalten. Zum Artikel

EXKLUSIV: Studie zur Gleichstellung: Warum wirtschaftliche Eigenständigkeit von Müttern oft nicht gelingt (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht rügt Polizeipraxis bei Abschiebung. Die Polizei darf ein Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft bei einer geplanten Abschiebung nur dann durchsuchen, wenn dies zuvor durch eine richterliche Anordnung erlaubt wurde. Zum Artikel

Menschenrechtler werfen Israel Kriegsverbrechen im Westjordanland vor. Das Militär habe drei Flüchtlingslager gestürmt und Tausende Menschen vertrieben. Human Rights Watch spricht von Verstößen gegen die Genfer Konventionen. Zum Nahost-Liveblog

Klimakonferenz: Bundesumweltminister auf diplomatischer Mission in Belém. Schneider muss in Brasilien vor allem den Brand löschen, den Kanzler Merz mit seinen umstrittenen Aussagen über den Austragungsort der Konferenz gelegt hat. Seit den Äußerungen des Kanzlers zu Belém ist der Ruf Deutschlands beim Gipfel trotz des zugesagten Milliardenbetrags angeschlagen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages