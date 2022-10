Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Seit Montag debattierten Vertreter der 193 Mitgliedsländer, am Mittwoch verabschiedeten sie eine Resolution, die Russland auffordert, die Annexion von vier Gebieten der Ukraine umgehend rückgängig zu machen.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

UN-Vollversammlung verurteilt russische Annexionen mit großer Mehrheit. Fast drei Viertel der Mitgliedstaaten stimmen im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution. Sie ist zwar rechtlich nicht bindend, sie hat jedoch hohen symbolischen Wert. Zum Artikel

G-7-Finanzminister sagen Ukraine weitere Milliardenhilfen zu. Die westlichen Industrienationen versprechen Präsident Selenskij, sein Land, "so lange es auch dauern mag", finanziell zu unterstützen. Allein für 2023 benötigt Kiew nach eigenen Angaben 38 Milliarden Dollar. Zum Artikel

Putin: Energie-Infrastruktur der ganzen Welt gefährdet. Die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines seien ein Terrorakt, der "einen höchst gefährlichen Präzedenzfall" darstelle, sagt der russische Präsident. Deutschlands Gasspeicher sind zu nahezu 95 Prozent gefüllt. Zum Energiekrise-Liveblog

Habeck dringt auf Einigung im Atomstreit mit der FDP. "Die Zeit läuft uns davon", sagt der Bundeswirtschaftsminister. Schon in zehn Wochen endet die reguläre Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke. Daher müsse der Gesetzentwurf zum Reservebetrieb zweier Meiler nun sehr rasch verabschiedet werden. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Fall Masha Amini: EU einigt sich auf Sanktionen gegen Iran. Auf die blutige Niederschlagung der Proteste nach dem Tod der 22-Jährigen will die EU mit Strafmaßnahmen reagieren. Die Sanktionen, die am kommenden Montag beim Außenministertreffen beschlossen werden sollen, betreffen Einzelpersonen und Organisationen, die in Verbindung mit dem Fall Amini stehen. "Die schockierende Gewalt gegen das iranische Volk kann nicht unbeantwortet bleiben", sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen. Zum Artikel

Proteste in Iran: Arbeiter der Öl- und Gasindustrie solidarisieren sich mit den Demonstrierenden

EXKLUSIV Ökonomen kritisieren Lohnforderungen. 10,5 Prozent mehr Geld fordern Verdi und Beamtenbund für den Öffentlichen Dienst. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält das für überzogen: "Beschäftigte im öffentlichen Dienst gehören meist nicht zu den Geringverdienern, die jetzt am dringlichsten eine Entlastung und höhere Löhne benötigen". Auch andere Experten sind der Ansicht, dass allzu hohe Lohnsteigerungen die Inflation anheizen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Herbstwelle trifft Bayerns Kliniken mit voller Wucht. Die Lage in den Krankenhäusern ist so angespannt wie nie. Im Landkreis Mühldorf muss eine Einrichtung sogar schließen, damit Personal woanders aushelfen kann. Die CSU-geführte Staatsregierung wartet ab, zu einer Maskenpflicht in Innenräumen will sie vorerst nicht zurückkehren. Zum Artikel

Champions League: Bayern siegt locker in Pilsen. Gegen den deutlich unterlegenen tschechischen Meister gewinnt der FC Bayern 4:2. Wie viele Spieler den Münchnern fehlten, wurde erst nach der Pause sichtbar. Zum Artikel

FC Bayern in der Einzelkritik: Müller verschwindet plötzlich im Kabinengang

Weitere wichtige Themen

Bester Dinge

Als US-Vizepräsidentin darf Kamala Harris keine Emojis verwenden. Um ihrem Schwiegervater zum Geburtstag zu gratulieren, bedient sie sich deshalb einer antiquierten Kulturtechnik. Zum Artikel