In Tunesien wird gewählt: Für Präsident Saied sind die Parteien in seinem Land korrupt, er hat sie entmachtet. Bei den Wahlen wagt das Land nun ein Experiment in Basisdemokratie: Zur Wahl stehen nicht Parteien, sondern 1000 einzelne Kandidatinnen und Kandidaten.

Von Carina Seeburg

Twitter: Musk kündigt Freischaltung gesperrter Journalisten-Accounts an.In den USA waren die Twitter-Konten mehrerer prominenter Reporter gesperrt worden. Die Suspendierung war international auf scharfe Kritik gestoßen. Auch die Vereinten Nationen zeigten sich beunruhigt über die Entwicklung des Online-Netzwerkes und warnen vor einem "gefährlichen Präzedenzfall". Musk will die Accounts nun wieder freigeben. Zum Artikel

Biden verschafft sich Zeit bei den Verhandlungen zum US-Haushalt. Der US-Präsident hat einen vom Kongress beschlossenen Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Andernfalls hätte ein Shutdown und damit eine teilweise Stilllegung öffentlicher Einrichtungen gedroht. Abgewendet ist diese aber noch nicht. Zum Artikel

Zwei Minister nach tödlichen Protesten in Peru zurückgetreten. Trotz der landesweiten Ausschreitungen, bei denen inzwischen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen sind, lehnt der Kongress die Gesetzesvorlage für vorgezogene Neuwahlen ab. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Russische Oligarchen klagen gegen EU-Sanktionen. Unternehmer aus Russland wehren sich mit Klagen am Europäischen Gerichtshof gegen EU-Sanktionen. Manche verlangen Schadenersatz für einen angeblich erlittenen "immateriellen Schaden". Zum Liveblog zum Krieg

EXKLUSIV. Oligarch Usmanow soll seinen Wohnsitz am Tegernsee haben. Es wäre der größte Fall von Steuerhinterziehung in der deutschen Geschichte: Fahnder sind überzeugt, dass Oligarch Alischer Usmanow seinen Wohnsitz am Tegernsee hat. Er bestreitet das. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland verfehlt seine Sparziele deutlich. Haushalte und Industrie in Deutschland sparen zu wenig Gas. Das liegt aber nicht nur am Wintereinbruch. Wie sicher ist die Gasversorgung in dieser Situation? Eine Analyse mit Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)