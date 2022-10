Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Europäische Union: Einigung auf Verbrenner-Aus von 2035 an. Künftig sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung erneut überprüft werden können. Die FDP hatte darauf gedrängt, neben Elektromotoren auch den Einsatz von E-Fuels in Betracht zu ziehen - diesen Vorschlag soll sich die EU-Kommission nun genauer ansehen. Zum Artikel

Musk übernimmt Twitter und feuert Chefriege. Der Milliardär kauft den angeschlagenen Kurznachrichtendienst nach monatelangem öffentlichen und juristischen Gerangel kurz vor Ablauf einer gerichtlichen Frist. Doch mit dem Abschluss der Übernahme sind die Turbulenzen bei Twitter noch lange nicht beendet. Musks erste Amtshandlung ist die Entlassung mehrerer Manager, darunter CEO Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal. Zum Artikel

Steinmeier hält große Rede an die Nation. Steinmeier hat schon viele Reden gehalten, in Erinnerung geblieben ist wenig. Das soll diesmal anders sein. Der Bundespräsident will an diesem Freitag vor allem den Klimawandel sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine ansprechen. Der 66-Jährige möchte darlegen, was die Konsequenzen aus den Krisen für die Gesellschaft hierzulande sein sollten, und auch Zuversicht verbreiten. Zum Artikel

Europapokal: Kölner Partie abgebrochen, Sieg für Union. In der Conference League wird das Spiel des 1. FC Köln wegen starken Nebels nach sieben Minuten unterbrochen. An diesem Freitag soll es weitergehen. Eine Klasse darüber gelingt Berlin in der Europa League gegen Braga der dritte 1:0-Sieg in Serie. Freiburg trifft gegen Olympiakos Piräus in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Zum Artikel

Messerattacke in Mailänder Einkaufszentrum: Ein Toter und Verletzte. Ein Mann nimmt in einem Supermarkt ein Messer aus dem Regal und sticht auf Passanten ein. Ein Angestellter stirbt, weitere werden schwer verletzt. Darunter ist auch der bei der AC Monza spielende Fußballprofi Pablo Marí. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Putin bestreitet nukleare Absichten. Es gebe keine Notwendigkeit, einen Atomschlag gegen die Ukraine zu führen, behauptet der russische Präsident. US-Präsident Biden äußert daran Zweifel. "Wenn er keine Absicht hat, warum redet er dann weiter darüber?", fragt Biden. "Warum spricht er über die Fähigkeit, eine taktische Atomwaffe einzusetzen?" Die Internationale Atomenergiebehörde will eine Beobachtermission in die Ukraine entsenden. Zum Liveblog

Zivilisten müssen Cherson verlassen. Die russischen Besatzer bringen Zehntausende Menschen aus der Stadt weg, die Ukraine spricht von "Deportation". Die große Schlacht um den strategisch wichtigen Ort könnte bevorstehen. Zum Artikel