Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Mittwoch im Élysée-Palast in Paris.

Von Philipp Saul

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij fordert in Paris Kampfjets. Bei seiner Europa-Tour macht der ukrainische Präsident überraschend Halt im Élysée-Palast. Auch der deutsche Kanzler ist eingeladen. Macron und Scholz bekräftigen ihre Unterstützung für die Ukraine, werden aber nicht konkret. Selenskij fordert weitere Waffen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU verhandelt auf Sondergipfel über Hilfe für Ukraine. Kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns kommt Präsident Selenskij an diesem Donnerstag nach Brüssel, um den Verbündeten zu danken. Besonders viele neue politische Gaben wird Selenskij aber wohl nicht mit nach Hause nehmen können. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Türkei und Syrien: Mehr als 15 000 Tote nach Erdbeben. Aus den Trümmern werden immer mehr Leichen geborgen. Allein die Türkei bestätigt mehr als 12 000 Tote und mehr als 60 000 Verletzte. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Die Suche nach Überlebenden geht weiter. Zum Artikel

Suche nach Vermissten schlägt Brücke zwischen Türkei und Griechenland. Ungeachtet der Feindschaft, die beide Staaten trennt, versuchen Feuerwehrleute aus Griechenland und der Türkei gemeinsam, Menschenleben im Erdbebengebiet zu retten. Zum Artikel

75-jähriges Bestehen der Armee: Nordkorea zeigt eine womöglich neue Interkontinentalrakete. Die meisten der größten ballistischen Raketen des Landes werden mit Flüssigtreibstoff betrieben und müssen aufwendig betankt werden. Der nun enthüllte Flugkörper könnte mit festem Brennstoff angetrieben werden und wäre schwerer zu entdecken und zu zerstören. Unklar ist, ob diese Neuentwicklung bereits die Testphase erreicht hat. Zum Artikel

USA: Biden verteidigt Reaktion auf chinesischen Ballonflug. Der Abschuss vor der Küste South Carolinas sei angemessen gewesen, sagt der US-Präsident. Er betont, seine Regierung sei mit der in Peking im Austausch. China sei zwar ein Wettbewerber, aber man suche keinen Konflikt. Zum Artikel

Geldpolitik: EZB-Vize warnt vor Lohn-Preis-Spirale. Luis De Guindos ruft die Bürger auf, weniger Gehaltssteigerungen zu fordern. Stattdessen sollten die Euro-Staaten Bedürftigen einen Inflationsausgleich zahlen. "Wenn wir in eine Lohn-Preis-Spirale kommen, muss die EZB die Zinsen noch weiter erhöhen als anderenfalls notwendig", sagt der Vizepräsident. Bei einer solchen Dynamik gewinne keiner und alle stünden am Ende schlechter da. Zum Artikel (SZ Plus)

Chemiekonzern: Bayer-Chef Baumann muss gehen. Die Aktie im freien Fall, die Monsanto-Übernahme ein Desaster, die Investoren stinksauer: Der Vorstandsvorsitzende muss sein Amt räumen. Der Nachfolger ist eine Überraschung. William Anderson war zuletzt Chef der Pharma-Sparte des Roche-Konzerns. Zum Artikel

DFB-Pokal: Dortmund gewinnt in Bochum. In einem intensiven und teilweise kuriosen Spiel siegt der BVB mit 2:1 und steht im Pokal-Viertelfinale. Mittelfeldspieler Can erzielt ein Tor von der Mittellinie aus und drückt seine Solidarität mit den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien aus. Zum Artikel

Nürnberg schlägt Düsseldorf im Elfmeterschießen

Weitere wichtige Themen: