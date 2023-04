Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Trump plädiert in 34 Anklagepunkten auf "nicht schuldig" - und geht zum Gegenangriff über. Der Richter hatte alle Beteiligten gewarnt, "Stellungnahmen zu vermeiden, die zu Gewalt oder Unruhen anstacheln dürften". Trump jedoch denkt nicht daran, sich mit verbalen Angriffen gegen den Staatsanwalt zurückzuhalten. Dieser hat den ehemaligen US-Präsidenten der Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen angeklagt. Bei seinem Auftritt in Mar-a-Lago versucht Trump, den Schwachpunkt des New Yorker Falls zu seinen Gunsten zu nutzen: Er schürt Zweifel an der juristischen Stichhaltigkeit der Anklage. Zum Artikel (SZ Plus)

Polizei durchsucht EVP-Zentrale in Brüssel. Die Ermittlungen richten sich gegen Mario Voigt, den Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzenden. Voigt hat im Jahr 2019 die digitale Wahlkampagne des damaligen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) geleitet. Es geht um den Verdacht der "Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr", dem die Staatsanwaltschaft in Erfurt nachgeht. Zum Artikel

Von der Leyen reist mit Macron nach China. Die EU-Kommissionspräsidentin forderte jüngst in einer Grundsatzrede eine neue europäische China-Politik. Aus dem Élysée-Palast heißt es, die Reise diene der "Neujustierung" der gegenseitigen Beziehungen. Für Donnerstag ist eine mehrstündige Unterredung mit Staatspräsident Xi geplant. Es wird um die Menschenrechtslage im Land, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und vor allem den Krieg in der Ukraine gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel attackiert Syrien, um Iran zu treffen. Im Schattenkrieg, den Israel und Iran seit Jahren unter anderem auch in Syrien führen, droht eine neue Eskalation. In den letzten Tagen gab es vermehrt israelische Luftangriffe. Sie werden als Vergeltungsaktionen für ein Attentat mit einer Straßenbombe im Norden Israels interpretiert. Zum Artikel

Hand, Elfmeter - und plötzlich sind die Bayern raus. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit wirft der SC Freiburg den FC Bayern sensationell aus dem DFB-Pokal. Am Ende steht es 2:1 für die Freiburger. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: