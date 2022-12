Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

Anklage gegen Trump empfohlen - dem ehemaligen US-Präsidenten droht Haft. Der abgewählte US-Präsident hat versucht, sich mit Gewalt an der Macht zu halten. Zu diesem Schluss kommt der Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses, der die Ereignisse rund um die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 untersucht hat. Der Ausschuss empfiehlt, Trump und seine Komplizen vor Gericht zu stellen. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht berät über Einsatz von KI bei der Polizei. In Karlsruhe liegen den Richtern zwei Verfassungsbeschwerden vor. Sie richten sich gegen Vorschriften zur "automatisierten Datenauswertung" in den Polizeigesetzen Hessens und Hamburgs. Die Paragrafen dienen der "vorbeugenden Bekämpfung" von Straftaten. Die Entscheidung könnte ein Grundsatzurteil darüber werden, wie präventiv Polizeiarbeit sein darf. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Lauterbach will Beschaffung von Arzneimitteln für Kinder erleichtern. Künftig soll der Preis dabei nicht mehr der wichtigste Faktor sein. Das geht aus einem Eckpunktepapier für ein Gesetzesvorhaben hervor, das der SZ vorliegt. Der Bundesgesundheitsminister reagiert damit auf die Lieferengpässe bei vielen Medikamenten, darunter auch zahlreiche Mittel für Kinder. Lauterbach will an diesem Dienstag die Krankenkassen über die neue Regelung informieren, damit sich die Liefersituation möglichst bald entspannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Selenskij geht von 100 000 getöteten russischen Soldaten aus. Seit Beginn der Invasion in die Ukraine hat das russische Militär nach den Angaben des ukrainischen Präsidenten schon fast 100 000 Soldaten verloren. Die Zahl der ukrainischen Gefallenen gibt ein Sprecher mit 13 000 an. Putin nennt die Situation in den besetzten Gebieten "schwierig". Zum Liveblog

Nordkorea hat in diesem Jahr mehr Testraketen abgefeuert als je zuvor. Während China und die USA mit Russlands Krieg beschäftigt sind, eskaliert Kim Jong-un seine Abschreckungspolitik. Diplomatie und Verhandlungen mit dem Staat gibt es keine mehr, auch mit Südkorea gibt es keinen Kontakt. Experten werten das als Kims Versuch, seine Macht zu sichern. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Nur wenige Leiharbeitskräfte schaffen Sprung auf eine reguläre Stelle. Die meisten arbeiten außerdem für einen Mindestlohn. Das zeigen Zahlen, die das Bundesarbeitsministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hin herausgegeben hat. Nur ein Drittel fand nach drei Monaten eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Stelle, fast genauso viele waren arbeitslos. Zum Artikel (SZ Plus)

Mütter leiden besonders stark unter der Krise. In einer neuen Umfrage gaben 30 Prozent der berufstätigen Mütter an, sich "äußerst" oder "stark" belastet zu fühlen - acht Prozent mehr als die Gesamtheit der Befragten. Am geringsten belastet fühlen sich derzeit Männer ohne Kinder. Die Studie erhärtet die Experten-Vermutung: Durch die Corona-Pandemie haben sich alte Rollenmuster wieder eingeschlichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: