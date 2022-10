SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Martin Tofern

Was heute wichtig ist

Sturm aufs US-Kapitol: Trump soll im Untersuchungsausschuss aussagen. Kurz vor den US-Zwischenwahlen tritt der Ausschuss zur Untersuchung der Vorgänge am 6. Januar 2021 wieder in Aktion. Er wird nun den Ex-Präsidenten persönlich vorladen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition uneins über die Regeln für Rüstungsexporte. Während Verteidigungsministerin Lambrecht darauf dringt, die Ausfuhr zu erleichtern, legt Wirtschaftsminister Habeck einen Gesetzentwurf vor, der deutlich restriktivere Vorschriften als bisher festschreiben soll. Zum Artikel

Bundesparteitag der Grünen startet. Bei dem Treffen in Bonn ist der Gesprächsbedarf angesichts des Krieges in der Ukraine und des Streits um die AKW-Laufzeiten hoch. Besonders Außenministerin Baerbock muss sich auf Kritik einstellen. Zum Artikel

Tories diskutieren offenbar Absetzung der Premierministerin. Liz Truss ist zwar erst kurz im Amt. Doch nun mehren sich wohl selbst in ihrer eigenen Partei die Stimmen, die sie für untragbar halten, berichten britische Medien. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Thüringer CDU-Landeschef. Bei einer Durchsuchung mehrerer Räumlichkeiten des Politikers Mario Voigt seien Beweismittel sichergestellt worden, heißt es von der Behörde. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Der Politiker selbst und sein Anwalt weisen die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Europa League und Conference League: Freiburg und Union siegen, Köln vor dem Aus. Der Bundesliga-Zweite bleibt auf Kurs zum Gruppensieg, der Tabellenführer gewinnt zudem sein Heimspiel. Nur der 1. FC Köln hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Weil Zuschauer Pyrotechnik zünden, muss das Spiel unterbrochen werden. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

IAEA-Chef sieht "Fortschritte" bei Gesprächen zu AKW Saporischschja. Rafael Grossi verhandelt mit beiden Seiten über eine Sicherheitszone um das von Russland besetzte Atomkraftwerk. Konkrete Signale der Zustimmung von Moskau und Kiew gibt es aber noch nicht. Zum Liveblog

Experten fordern besseren Schutz von kritischer Infrastruktur. Sicherheitsforscher Norbert Gebbeken von der Bundeswehr-Uni Neubiberg sieht nach der Katastrophe im Ahrtal und den jüngsten Sabotage-Anschlägen dringenden Handlungsbedarf - und regt eine übergeordnete Behörde an. Zum Artikel

Was über die Explosion auf der Krim-Brücke bekannt ist. Vier Tage nach der Attacke stauen sich Hunderte Lkw auf der Halbinsel. Vor allem militärisch ist das für Putin verheerend. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Alles zur Energiekrise

Sonstige Themen

Bester Dinge

Nach bestem Wissen und Gebissen. Am 14. Oktober ist Weltnormentag. Zeit für eine Würdigung der Büschelauszugsprüfung und ein paar anderer Richtlinien, für die der Mensch sehr dankbar sein sollte. Zum Artikel