Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Der ehemalige US-Präsident muss der Autorin E. Jean Carroll fünf Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Die Jury in dem Gericht in New York kommt zu dem Schluss, er habe die Frau 1996 angegriffen und sie später verleumdet - aber nicht, dass er sie vergewaltigt hat. Trumps Anwalt kündigt Berufung gegen die Entscheidung an. Zum Artikel

Flüchtlingsgipfel: Was Kommunen vom Bund erwarten. Ende 2022 waren mehr als drei Millionen Menschen als Geflüchtete registriert, eine Million mehr als ein Jahr zuvor. An diesem Mittwoch empfängt Bundeskanzler Scholz die Ministerpräsidenten der Bundesländer, um über die Probleme von Städten und Landkreisen bei der Aufnahme von Flüchtenden zu reden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Warum Schwesig es nicht schafft, die Nord-Stream-2-Stiftung aufzulösen. Die Ministerpräsidentin will seit Monaten erreichen, dass der Vorstand zurücktritt, damit der Weg zur Auflösung der Stiftung frei gemacht wird. Ihr Vorgänger und Vorstandschef der Stiftung, Erwin Sellering, ist anderer Meinung. Er will erst zurücktreten, wenn Landtag und Landesregierung anerkennen, dass der Klimateil der Stiftung bestehen bleibt und somit 20 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte gerettet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwanzig Häuserblocks zeugen von Putins Niederlage. Der russische Präsident wollte am 9. Mai bei der Feier des Sieges über Nazi-Deutschland die Eroberung Bachmuts verkünden. Doch ganz im Westen der Stadt halten ukrainische Soldaten weiter aus. Auch wenn die Stadt in den kommenden Wochen fallen sollte, was wahrscheinlich ist: Der Kreml wird die Eroberung nicht mehr als Sieg verkaufen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Designierter Dena-Chef macht noch vor Jobstart Rückzieher. Der Grünen-Politiker Michael Schäfer wird sich nach Angaben der Bild-Zeitung von seinem Vertrag als Geschäftsführer der Energie-Agentur Dena zurückziehen. Die Personalie im Wirtschaftsministerium wurde kritisiert, seit herausgekommen ist, dass Schäfer der Trauzeuge des hochrangigen Staatssekretärs Graichen war. Zum Artikel

Offenbar Anklage gegen US-Republikaner Santos erhoben. Gegen den US-Kongressabgeordneten, der seinen Lebenslauf geschönt hatte, hatten sowohl FBI als auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nun berichten mehrere US-Medien, dass Anklage auf Bundesebene erhoben werden soll. Um welche Vorwürfe es gehen soll, ist unklar. Zum Artikel

Real Madrid und Manchester City trennen sich 1:1. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League treffen Vinícius Jr. für die Spanier und Kevin De Bruyne für das Team von Trainer Guardiola. Die Entscheidung darüber, wer ins Finale einzieht, ist mit dem Unentschieden auf kommenden Mittwoch vertagt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: