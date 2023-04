Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Trump zur Anklageverlesung in New York eingetroffen. Der Republikaner ist zurück in seiner Heimatstadt. An diesem Dienstag erfährt er vor Gericht, wieso er als erster ehemaliger US-Präsident angeklagt wird. Anhänger des 76-Jährigen haben für elf Uhr Ortszeit zu ersten Demonstrationen aufgerufen, die Verlesung der Anklage soll US-Medien zufolge etwa drei Stunden später beginnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Juan Merchan: Trumps Richter hat einen ausgezeichneten Ruf (SZ Plus)

EXKLUSIV Inhaber der Marke Frosch kritisiert Umweltpolitik und fordert strengere Kontrollen. Reinhard Schneider, Inhaber der Wasch- und Putzmittelmarke Frosch, hält die Umweltpolitik der Regierung für verlogen und heuchlerisch. Und nach seinen Angaben nehmen auch fast die Hälfte aller Führungskräfte in Unternehmen Umweltschutz nicht ernst. Er mahnt eine Reform der deutschen Gesetzgebung zur EU-Nachhaltigkeitsverordnung an. Die unter dem Begriff ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) zusammengefassten Regelungen leisteten Greenwashing Vorschub. Zum Interview (SZ Plus)

München will E-Scooter-Ordnung schaffen. Nach der Pariser Bürgerbefragung, die das Aus für die Roller an der Seine bedeutet, bezieht auch Münchens Oberbürgermeister Reiter Stellung. Er erwarte von den Anbietern schärfere Kontrollen und kreative Ideen, um mehr Sicherheit für alle zu erreichen. Zum Artikel

Scholz dringt auf Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum. Beim Besuch des Bundeskanzlers in Bukarest geht es ums passfreie Reisen der Rumänen. Nach Angaben von Scholz seien "alle Voraussetzungen erfüllt, damit der Schengen-Beitritt jetzt stattfinden kann". Auch das von Russland bedrohte Moldau ist Thema beim Treffen. Der rumänische Präsident Johannis sagt: "Wir glauben, dass Moldau unsere Unterstützung verdient, damit es auf unserer Seite bleibt, auf der Seite Europas." Zum Artikel

Trainerwechsel beim VfB Stuttgart. Bruno Labbadia muss nach nur drei Monaten beim Fußball-Bundesligisten gehen. Ihm war in elf Ligaspielen nur ein einziger Sieg gelungen. Sein Nachfolger heißt Sebastian Hoeneß. Der 40-Jährige ist bereits der vierte Trainer in dieser Saison beim Tabellenletzten. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Rheinmetall will in Rumänien Waffen reparieren. In der Slowakei wird Militärgerät aus der Ukraine gewartet, so hat es das deutsche Verteidigungsministerium festgelegt. Doch aufgrund von Problemen wittert nun der Rheinmetall-Chef eine Chance und bringt ein von seinem Konzern betriebenes alternatives Wartungszentrum in der Nähe der rumänischen Stadt Satu Mare ins Spiel. Zum Artikel (SZ Plus)

"Hart aber fair"-Gäste diskutieren über Waffenlieferungen und Verhandlungen. In der ARD-Sendung liefern sich Kriegsreporter Paul Ronzheimer und Friedensaktivist Franz Alt ein Wort-Gefecht. Der Bild-Reporter ist der Meinung: Was die Ukraine jetzt braucht, sind mehr Waffen. Alt findet: Wenn es um Frieden geht, würde er notfalls auch mit dem Teufel verhandeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen