Trump wegen Lügen über Wahlbetrug und Kapitol-Attacke angeklagt. Sonderermittler Smith legt dem ehemaligen US-Präsidenten vier Anklagepunkte zur Last, unter anderem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Es ist bereits die zweite Anklage auf Bundesebene gegen den Ex-Präsidenten - und die insgesamt dritte wegen einer Straftat. Am Donnerstag soll Trump vor Gericht in Washington erscheinen. Zum Artikel

EXKLUSIV Schienennetz-Sanierung droht zu scheitern. Das Streckennetz der Deutschen Bahn ist in einem miserablen Zustand. Rund 45 Milliarden Euro will die Bundesregierung zusätzlich bis 2027 investieren. Doch die Bahnindustrie schlägt Alarm: die Ziele seien richtig, der Weg dorthin aber unklar und viel zu langsam. Zum Artikel (SZ Plus)

Italien startet Evakuierungsflüge aus Niger. Eine Woche nach dem Militärputsch fliegt nach Frankreich auch Italien seine und ausländische Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land aus. Auch das Auswärtige Amt hat deutschen Staatsbürgern zur Ausreise geraten. Zum Artikel

Polen stockt Truppen an Grenze zu Belarus auf. Weil zwei belarussische Helikopter in polnischen Luftraum eingedrungen sein sollen, beordert die Regierung in Warschau zusätzliche Soldaten an die Grenze. Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärt dagegen auf Telegram, die Vorwürfe seien "weit hergeholt". Polen benutze sie als Vorwand für eine Truppenverstärkung. Zum Liveblog

China gewinnt in Lateinamerika an Einfluss. Einige südamerikanische Länder wenden sich vom Dollar ab und dem Yuan zu. In Argentinien ebenso wie in Bolivien sind die Bestände der US-Währung zuletzt stark geschrumpft. Schuld daran sind Exporteinbrüche und die steigende Nachfrage für US-Devisen im Land. Zum Artikel (SZ Plus)

