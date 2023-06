Vor Gericht soll er kein Wort gesagt haben, bei seinem Auftritt in Bedminster gab es dann, was man von Trump gewöhnt ist: Lügen und Anschuldigungen.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Trump plädiert auf "nicht schuldig". Die Gerichtsanhörung in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Danach lügt Trump, er habe jedes Recht gehabt, die in Mar-a-Lago sichergestellten Akten zu besitzen. Er werde persönlich verfolgt, "wie in faschistischen und kommunistischen Nationen." Seine Anhänger sehen das genauso: Im Zentrum von Miami versammeln sich skurrile Fans. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne und FDP blicken sehr unterschiedlich auf Heizungs-Kompromiss. Man habe das Gebäudeenergiegesetz "noch ein Stück besser" machen können, sagt die grüne Fraktionschefin Dröge mit bemühtem Lächeln. Wirtschaftsminister Habeck kritisiert, dass es nicht gelungen sei, das Gesetz als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr hingegen freut sich über "fundamentale Änderungen" an dem Entwurf und sein Parteichef Lindner stichelt gegen die Grünen. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz, Baerbock und Lindner wollen Nationale Sicherheitsstrategie vorstellen. In dem etwas mehr als 40 Seiten langen Papier sollen erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes berücksichtigt werden. Revolutionen seien aber nicht zu erwarten, sagen Regierungsvertreter. Allerdings gebe es deutliche Schlussfolgerungen, die durch Russlands Angriff auf die Ukraine nötig geworden seien. China wird als Partner in wichtigen Fragen wie dem Klimaschutz definiert, als wirtschaftlicher Wettbewerber, aber vor allem auch als systemischer Rivale. Zum Artikel

UNHCR-Jahresbericht: 109 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele Menschen wie noch nie fliehen vor Krieg, Verfolgung, Gewalt oder Klimawandel. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ein entscheidender Treiber, wichtige Faktoren sind zudem die Taliban-Herrschaft in Afghanistan und die Lage in Venezuela. Es gibt auch kleine Erfolge: 2022 gelang für mehr Menschen ein "Resettlement", also die dauerhafte Ansiedlung von Geflüchteten, die keine Aussicht auf eine Rückkehr in ihre Heimat haben, in einem Drittland. Zum Artikel

Streik: Viele Apotheken bleiben zu. An diesem Mittwoch legen viele Apotheker ihre Arbeit nieder. Sie fühlen sich in ihrer Existenz bedroht, fordern eine bessere Entlohnung und weniger Bürokratie. In Berlin und anderen Städten soll es Kundgebungen geben. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Schriftsteller Cormac McCarthy ist tot. Er lebte weitab der literarischen Zentren im Süden der USA, gab keine Lesungen und so gut wie nie Interviews - und doch gehörte McCarthy zu den bekanntesten US-Autoren seiner Generation. Sein postapokalyptischer Roman "The Road" wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Verfilmung seines Romans "No Country For Old Men" gewann einen Oscar für den besten Film. Nun ist McCarthy im Alter von 89 Jahren gestorben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: