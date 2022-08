Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Krieg in der Ukraine und die Folgen: Deutschland will 2025 Wasserstoff aus Kanada beziehen. Beide Länder vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit bei Erzeugung und Transport. Der ukrainische Botschafter Melnyk begrüßt die deutsche Ankündigung weiterer Waffenlieferungen. Präsident Selenskij wählt deftige Worte gegen Russland: "Wir geben ihnen auf die Fresse." Die Ukraine begeht an diesem Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn warnen die USA Russland vor verstärkten Luftangriffen auf zivile ukrainische Ziele. Zum Liveblog

Atomkraftwerk Saporischschja: Russland präsentiert angebliche Beweise für ukrainischen Beschuss - Kiew dementiert. Moskaus Botschafter zeigt beim UN-Sicherheitsrat in New York ein Bild, das seine These vom ukrainischen Beschuss belegen soll. Die Aktion ist aber wohl eher eine Einlage für den heimischen TV-Markt. Denn soweit es sich überblicken lässt, belegt das Bild nichts. Die Ukraine widerspricht den Vorwürfen erneut. An diesem Mittwoch will UN-Generalsekretär Guterres selbst vor dem Gremium sprechen und über seinen jüngsten Besuch in der Ukraine berichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump nahm mehr als 700 Seiten an vertraulichen Dokumenten mit. Einige davon seien den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet, schreibt das US-Nationalarchiv in einem Brief an einen Anwalt des ehemaligen Präsidenten. Es handelt sich um Dokumente, die nach Trumps Amtszeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida lagerten und bereits im Januar übergeben wurden. Bei der Razzia vor zwei Wochen wurden weitere als streng geheim eingestufte Dokumente sichergestellt. Zum Artikel

Mordanklage gegen "Todespfleger" in München. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann zwei Morde, mehrere Mordversuche sowie gefährliche Körperverletzung und Diebstahl am Klinikum rechts der Isar vor. Chatprotokolle legen offenbar nahe, dass der Pfleger Patienten aus reiner Geltungssucht mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht hat, um dann bei ihrer Rettung zu glänzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Nichts zu verlieren. Schlechte Zeiten für Diebe: Ortungs-Apps bringen Koffer, Fahrräder und Rucksäcke zu ihren Eigentümern zurück. Und manchmal sogar Dinge, die man gar nicht gesucht hat. Zum Artikel