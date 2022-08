Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

USA: Russland plant Schlag gegen wichtige ukrainische Ziele. Geheimdienstinformationen zufolge will die russische Armee in den kommenden Tagen verstärkt zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen in der Ukraine angreifen. Estland weist russische Darstellungen zum Mord an der Kriegsunterstützerin Dugina zurück, wonach die angebliche Täterin über die Grenze nach Estland geflohen ist. Zum Liveblog

Trump will beschlagnahmte Dokumente unabhängig überprüfen lassen. Ein neutraler Sonderbeauftragter solle die vom FBI in Mar-a-Lago sichergestellten Unterlagen sichten, fordert der ehemalige US-Präsident. Die Prüfung durch die staatlichen Ermittler solle bis dahin eingestellt werden. Einem Bericht zufolge soll Trump nach seiner Amtszeit zwischenzeitlich mehr als 300 als geheim eingestufte Unterlagen in seinem Anwesen in Florida aufbewahrt haben. Zum Artikel

US-Präsidentenberater Fauci tritt ab. Der international bekannte Immunologe will seinen Job an der Seite von Präsident Biden zum Jahresende aufgeben. Auch von seinem Posten als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases will der 81-Jährige zurücktreten. Fauci war Berater von sieben US-Präsidenten. In der Corona-Pandemie wurde er besonders für Trump und andere Republikaner zum Feindbild. Zum Artikel (SZ Plus)

Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen: Scholz fordert Einsatz gegen Hetze und Rassismus. Im August 1992 griffen rechte Gewalttäter in Rostock vier Tage lang Ausländerunterkünfte an. Der Bundeskanzler nennt die Ausschreitungen eine "schreckliche Tat". Innenministerin Faeser sagt, es sei erschütternd, dass kaum jemand eingeschritten sei. "Der in Rostock-Lichtenhagen aufgeflammte rechtsextremistische Menschenhass wurde zum Fanal, ebenso wie das zögerliche und halbherzige Verhalten der Sicherheitskräfte und die zu geringe Empathie in Politik und Gesellschaft." Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Hunger, Durst, Pipi, Kacka. Ein britischer Statistiker hat eine Formel erarbeitet, die Eltern bei langen Autoreisen helfen soll: Sie können nun genau ausrechnen, wann ihre Kinder zu quengeln anfangen. Zum Artikel