SZ am Morgen

Den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn kennt man, das neue 9-Euro-Ticket noch nicht. Jetzt soll es kommen, am Donnerstagabend hat der Bundestag es beschlossen.

Von Philipp Saul

Bundestag stimmt für Neun-Euro-Ticket, im Bundesrat droht Widerstand. Die Ampel möchte für drei Monate das Bus- und Bahnfahren stark verbilligen. Dafür stellt die Koalition 2,5 Milliarden Euro bereit. Außerdem senkt die Koalition die Benzinsteuer. Der Bundesrat könnte das Vorhaben noch zum Scheitern bringen. Ob er bei seiner Sitzung an diesem Freitag zustimmt, ist noch nicht sicher. Zum Artikel

Ampel will 2022 fast 140 Milliarden neue Schulden aufnehmen. Nach den abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses steht der Etat: In ihrem ersten vollen Regierungsjahr wollen SPD, Grüne und FDP insgesamt fast 496 Milliarden Euro ausgeben. Der Bundestag könnte den Entwurf in der Woche vom 30. Mai bis 3. Juni verabschieden. Zum Artikel

Neuauflage von Jamaika in Schleswig-Holstein gescheitert. Nach einem Sondierungsgespräch von CDU, Grünen und FDP ist eine Neuauflage des Dreier-Bündnisses vom Tisch. Er bedaure dies außerordentlich, sagt Ministerpräsident Günther. Die Grünen lehnen ein Bündnis ab, bei dem nicht alle Partner für eine Mehrheit gebraucht werden. Zum Artikel

Forscher fordern mehr Engagement beim Artenschutz. Eine Gruppe von Wissenschaftlern richtet einen dramatischen Appell an die Bundesregierung: Deutschland müsse alles in die Waagschale werfen, um das Artensterben noch zu stoppen. Das Land könne seinen Vorsitz im Industriestaaten-Zirkel G 7 dazu nutzen, die Gruppe zu konkreten Zusagen zu bewegen. Auch müsse Berlin darauf drängen, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter wirksamen Schutz zu stellen. Zum Artikel

Unwetter sorgt für Störungen im Bahn- und Flugverkehr, weitere Gewitter angekündigt. Die Gewitter über dem Westen des Landes fallen weniger stark aus als vorhergesagt. An diesem Freitag soll es in weiten Teilen Deutschlands allerdings wieder ungemütlich werden. Zum Artikel

Europa League - Jubel in Frankfurt: "Was hier abläuft, sprengt alle Grenzen". Der Europa-League-Pokal kommt nach ewig langem Autokorso bei den Eintracht-Fans auf dem Frankfurter Römer an. Die lange Wartezeit schadet der Stimmung nicht - Eindrücke aus Frankfurt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Krieg kostet Ukraine jeden Monat mehrere Milliarden. Präsident Selenskij beziffert das Haushaltsdefizit durch den Abwehrkampf auf fast fünf Milliarden Euro jeden Monat und wirbt für Wiederaufbauhilfe. Frankreichs Präsident Macron befürchtet eine Ausweitung des Kriegs auf Moldau. Zum Liveblog

"Es geht darum, die historische Präsenz der Ukraine zu entfernen". Amerikanische Forscher dokumentieren, wie russische Soldaten Museen, Denkmäler und Kirchen zerstören. Dies soll auch dazu dienen, die nächsten Ziele Moskaus zu prognostizieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Das treibt mich in den Urin. Delfine lesen aus den "Urinfahnen" ihrer Artgenossen wertvolle Informationen heraus. Schade, dass der Mensch mit so etwas Probleme hat. Zum Artikel