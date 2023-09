Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

CDU und FDP stimmen in Thüringen mit der AfD. Gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung in Erfurt setzt die Opposition eine Senkung der Grunderwerbssteuer durch - mit den Stimmen der Rechtsaußen-Partei. CDU-Chef Merz verteidigt seine Parteikollegen, FDP-Chef Lindner weist zurück, für das Abstimmungsverhalten der AfD verantwortlich zu sein. SPD und Grüne sind entsetzt. Sie sprechen von einem "Tabubruch" und einer "Verschiebung im deutschen Parlamentarismus". Thüringens Ministerpräsident Ramelow bezeichnet die Abstimmung als "Pakt mit dem Teufel". Zum Artikel

EXKLUSIV: Bund zahlt Schadenersatz für Mautdebakel aus. Im Zuge des gescheiterten Mautprojekts des ehemaligen Bundesverkehrsministers Scheuer hat die Firma Autoticket nach Informationen der SZ eine Kompensation erhalten. Im Juli war bekannt geworden, dass die Bundesrepublik 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen muss. Zum Artikel (SZ Plus)

Anklage gegen Hunter Biden erhoben. Dem 53-jährigen Sohn des US-Präsidenten wird zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf vor Jahren seine Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Ein möglicher Prozess könnte auch Einfluss auf den Wahlkampf im kommenden Jahr haben. Zum Artikel

Flut in Libyen: Bewältigung der Katastrophe kann "viele Monate oder Jahre" dauern. In der Küstenstadt Derna ist die Zerstörung durch die Überschwemmungen extrem. Etwa ein Drittel der Stadt könnte verwüstet sein. Immerhin läuft die Hilfe jetzt an - und es gibt trotz allem Geschichten, die optimistisch stimmen. Zum Artikel

Aiwanger will das Landwirtschaftsministerium. Beflügelt von den guten Umfragewerten sendet der Chef der Freien Wähler in einem Interview eindeutige Signale Richtung Koalitionspartner CSU. Sollte die Landtagswahl am 8. Oktober für ihn und die FW so gut ausfallen, wie es derzeit vorausgesagt wird, wird er einen größeren Anteil der Macht beanspruchen - und zwar in Form eines zusätzlichen Ministerpostens. Zum Artikel

Der DFB steht bei der Suche erst am Anfang. Rudi Völler will nicht bis zur EM im kommenden Jahr übernehmen, also braucht Deutschland einen neuen Bundestrainer. Allzu viele Kandidaten gibt der Transfermarkt nicht her. Wenn die Suche auf Julian Nagelsmann zuläuft, muss der FC Bayern eine schwierige Abwägung treffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview mit Sportchef Simon Rolfes: Kann Bayer Leverkusen dem FC Bayern den Titel streitig machen? (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Satellitenbilder zeigen offenbar Abbau des Wagner-Lagers in Belarus. Die Aufnahmen sollen am 25. Juli, 25. August und 9. September gemacht worden sein und darauf hindeuten, dass die russische Söldnergruppe ihren Standort bei Minsk aufgibt. Ukrainische Soldaten kritisieren die eigene Führung. Zum Liveblog

Rumänien baut Bunker an ukrainischer Grenze. Nachdem zuletzt häufiger Trümmer russischer Drohnen auf rumänisches Gebiet gefallen waren, steigt dort die Sorge in der Bevölkerung. Die Regierung des Nato-Mitglieds baut nun Unterstände, die bei Luftalarm ausgesucht werden sollen. Russland attackiert derzeit massiv den Hafen in Ismajil, von dort sind es nur wenige Meter zur Grenze nach Rumänien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen