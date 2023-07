Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Debatte über Tempo 30 in Ortschaften. Die Bundesregierung will das Straßenverkehrsgesetz modernisieren, damit die Verkehrsplanung mehr zum Klima- und Umweltschutz beiträgt. In der Praxis stoßen Kommunen, die beispielsweise ein Tempolimit einführen wollen, oft an die Grenzen ihrer Autonomie. Vielen Kommunalpolitikern geht die Reform deshalb nicht weit genug. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Brandbrief: Lehrer aus Burg wollen Schule verlassen. Vor drei Monaten schilderten zwei Lehrkräfte in einem Schreiben, wie sie an ihrer Schule im Spreewald in Brandenburg täglich Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie erlebten. Jetzt wollen sie die Einrichtung verlassen - unter anderem auch aus Angst vor Anfeindungen aus der rechten Szene. Zum Artikel

Dem Panamakanal geht das Wasser aus. Immer wieder hat die Kanalbehörde in den vergangenen Jahren die Durchfahrt durch das "Nadelöhr des weltweiten Güterverkehrs" beschränkt, weil es nicht genug geregnet hat. Diesen Juli könnte ein wichtiger Teil der Wasserstraße einen historischen Tiefstand erreichen. Globale Lieferketten gerieten dann ins Stocken - und selbst ein totaler Stillstand ist nicht auszuschließen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weiter Sturmprobleme bei der Bahn. Auch gut einen Tag nach den heftigen Unwettern ist der Zugverkehr in Südbayern noch spürbar eingeschränkt: Zwischen München und Ulm fahren nach wie vor keine ICEs, die Strecke von München an den Bodensee wird wohl erst am Freitag freigegeben. Diverse Strecken der Münchner S-Bahn sind nicht befahrbar. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf Kiew. Bürgermeister Klitschko berichtet von Explosionen und herabfallenden Trümmern, mindestens ein Mensch stirbt. Nach Kritik an der Kriegsführung wird ein russischer Armeegeneral gefeuert. US-Präsident Biden reist zu einem USA-Nordländer-Gipfel nach Helsinki. Zum Liveblog

Kreml reagiert abgeklärt auf Nato-Gipfel. Das Treffen der Verteidigungsallianz hat für Russland unerfreuliche Nachrichten gebracht: Die Türkei stellt sich auf die Seite der Ukraine, die G 7 geben ihr Sicherheitszusagen. Die Regierung in Moskau hält dies "potenziell für sehr gefährlich", verzichtet diesmal aber darauf, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Zum Artikel (SZ Plus)

