Von Kassian Stroh

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Abgeordnete fordern "Taurus"-Lieferung. Wegen der Probleme der Ukraine bei ihrer Offensive wächst der Druck auf den Bundeskanzler, die modernen Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. "Da nun auch bei der SPD einige für eine Lieferung sind, sollten wir über eine Parlamentsinitiative nachdenken, um den Druck auf das Kanzleramt zu erhöhen", sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter. Unterstützung kommt auch von der FDP. Zum Artikel

Deutschland gibt zwei weitere "Patriot"-Abschussrampen ab. Für die Ukraine ist das Flugabwehrsystem besonders wertvoll, weil damit auch Hyperschallraketen abgefangen werden können. Die Lieferung werde Tausende Leben retten, lobt Präsident Selenskij. Moskau meldet erneut zwei nächtliche Drohnenangriffe. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Biden reguliert US-Investitionen in sensible Technologien in China. In Washington wächst angesichts der Spannungen mit Peking die Sorge, dass dort mit Hilfe amerikanischer Unternehmen der Verteidigungssektor aufgerüstet wird. Das will die Regierung verhindern. Investitionen in derartige Sektoren in China könnten künftig untersagt werden, für bestimmte Bereiche soll es eine Meldepflicht geben. Zum Artikel

EXKLUSIV Immer mehr Beschäftigte arbeiten in Teilzeit. Fast 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten weniger als die volle Stundenzahl. Bei den Frauen hat aktuell fast jede zweite ihre Stundenzahl reduziert. Allerdings in vielen Fällen unfreiwillig - trotz aller politischen Bemühungen, Kinderbetreuung und Pflegeangebote auszubauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Waldbrände in Hawaii außer Kontrolle. Auf den Inseln Maui und Big Island toben schwere Busch- und Waldbrände, der Notstand ist ausgerufen - doch ein Hurrikan facht die Feuer zusätzlich an. Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen, große Teile der Stadt Lahaina komplett zerstört. Tausende Touristen versuchen noch immer, aus der Gefahrenzone zu kommen. Zum Artikel

Sportliche Misserfolge bedrohen DFB finanziell. Eine teure Akademie, Ärger mit der Steuer und nun das nächste Problem in der Kasse: Wenn die Nationalmannschaften bei Turnieren enttäuschen, droht ein Rückgang der Sponsoreneinnahmen - insbesondere gilt das für das Männer-Team bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: