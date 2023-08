Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Russischer Tanker bei Angriff in Kertsch-Meerenge beschädigt. Nahe der Krim-Brücke wurden Explosionen gemeldet, ein russischer Funkspruch warnte vor Luft- und Seedrohnen. Auch auf dem Festland gab es Angriffe auf russisches Gebiet. Die Bundesregierung liefert der Ukraine weitere Panzer und Waffen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Schwere Überschwemmungen in Slowenien und Österreich. Starker Regen hat zu teils dramatischen Fluten geführt. In Slowenien sind laut Medien drei Menschen ums Leben gekommen. Eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht. Auch in Kroatien schwellen die Flüsse gefährlich an. Wer sich gerade in den Urlaub aufmacht, muss mit langen Staus und teils auch mit Umleitungen rechnen. Zum Artikel

Vonovia verliert Milliarden, doch der Chef ist zufrieden. Europas größtes Wohnungsunternehmen leidet unter sinkenden Immobilienpreisen und hohen Zinsen. Doch das Mietgeschäft läuft weiterhin prächtig. Bei einem Leerstand von nur zwei Prozent ist de facto alles vermietet, und die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter stieg binnen eines Jahres um 1,5 Prozent auf 7,58 Euro. Zum Artikel

Voss-Tecklenburg will trotz Vorrunden-Aus bei der WM Bundestrainerin bleiben. "Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird. Deshalb habe ich weiter den festen Willen, mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen", sagt die 55-Jährige. Sie will die Auswahl nun zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr nach Paris führen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen