Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Bundesregierung streitet über Maßnahmen gegen die Energiekrise. Bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg an diesem Dienstag und Mittwoch sprechen die Ampelparteien über Mittel gegen die Krise. Es geht unter anderem um die Gasumlage, Direktzahlungen für Energiekosten, eine Übergewinnsteuer, ein 49-Euro-Ticket und den Abbau der kalten Progression. Ein Überblick, was SPD, Grüne und FDP wollen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine - Selenskij: "Wir treiben sie über die Grenze". Die ukrainischen Truppen starten im Süden des Landes eine Offensive gegen die Besatzer. Der Präsident droht: "Wenn die russischen Soldaten überleben wollen, ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen." Iran hat für den Einsatz in der Ukraine offenbar erste Drohnen an Russland geschickt. Deutschland und Frankreich sprechen sich gemeinsam gegen ein weitgehendes Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU aus. Zum Liveblog

USA planen offenbar Milliarden-Rüstungsdeal mit Taiwan. Einem Bericht zufolge will die US-Regierung der Insel 60 Schiffsabwehr-Raketen und 100 Luft-Luft-Raketen liefern. Der Kongress solle das Paket im Wert von etwa 1,1 Milliarden Dollar bewilligen. Die Spannungen mit China dürfte das Vorhaben noch weiter verschärfen. Zum Artikel

Sonnigster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. Im Zeitraum von Juni bis August geht der Deutsche Wetterdienst in diesem Jahr von 817 Sonnenstunden aus, mehr als im bisherigen Rekordjahr 2003. Die vergangenen Monate seien zudem sehr trocken gewesen und gehörten zu den bislang heißesten Sommern. An diesem Dienstag stellt der Wetterdienst seine Bilanz vor. Zum Artikel

Lehrerverband: Bis zu 40 000 Lehrkräfte fehlen. Die Zahlen seien eine Schätzung, sagt Verbandspräsident Meidinger, da die Schule noch nicht in allen Ländern wieder begonnen habe. "Die bisher bekannten Zahlen sind aber dramatisch." Die Unterrichtsversorgung habe sich in allen Bundesländern verschlechtert. Vom Verband Bildung und Erziehung heißt es: "Unterrichtsausfall gleich zu Beginn des Schuljahres ist bereits Tatsache, größere Lerngruppen, Zusammenstreichen von Förderangeboten, Kürzung der Stundentafel und so weiter sind an der Tagesordnung." Zum Artikel

Aufklärung zum Fischsterben in der Oder zieht sich. Erst am 30. September soll es einen abschließenden Bericht zu "dieser Umweltkatastrophe historischen Ausmaßes" geben, kündigt Bundesumweltministerin Lemke an: "Da ist noch Vieles zu klären." Klar sei, dass es ein explosives Wachstum der giftigen Goldalge gegeben habe. Auslöser dafür seien vermutlich Dürre, Hitze und eine hohe Salzkonzentration aus der polnischen Seite des Flusses gewesen. Ihre polnische Amtskollegin Moskwa weist Lemkes Forderung nach einem Oder-Ausbaustopp zurück. Zum Artikel

Salihamidzic verlängert beim FC Bayern um drei Jahre bis 2026. In seinen ersten Jahren als Sportvorstand der Münchner musste er oft Kritik einstecken. Für seine Transfers in diesem Sommer bekommt der 45-Jährige aber viel Anerkennung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Dolce Deutschland. Italien ist das Land des Gelato? Von wegen, in einem anderen europäischen Land wird mehr Speiseeis produziert - und es kostet weniger. Zum Artikel