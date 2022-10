Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Frankreichs Stromversorgung ist prekär. Fast die Hälfte der 56 Atomreaktoren steht immer noch still, das Land importiert so viel Strom von seinen Nachbarn wie lange nicht mehr. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Präsident Macron setzt künftig vor allem auf zweierlei: mehr erneuerbare Energien - und noch mehr Kernkraft. Zum Artikel (SZ Plus)

Chinas KP zementiert Macht von Präsident Xi. Zum Abschluss des Parteitags in Peking verankern die 2300 Delegierten die Ideologie und dauerhafte Führungsrolle des 69-Jährigen in den Statuten. Er will nun eine dritte Amtszeit als Generalsekretär antreten - was es seit Mao nicht mehr gab. Kurz vor der Abstimmung wird Ex-Präsident Hu Jintao offensichtlich gegen seinen Willen vom Podium geführt. Zum Artikel

Italien: Meloni stellt ihr Kabinett vor. Die Chefin der Postfaschisten erhält vom Präsidenten den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Sie wird nun die erste Frau im Amt des Premiers. Die gesamte Rechte unterstützt sie, vorerst jedenfalls. Denn die Mehrheit ist fragil. Zum Artikel

EXKLUSIV DFL winkt Ausnahme von 50+1-Regel durch. Hannover 96 will den Geschäftsführer und Investor Martin Kind loswerden. Ein Gericht verhindert das - trotz der sogenannten 50+1-Vorschrift, die Vereinen gegenüber Geldgebern eigentlich die letzte Kontrolle geben soll. Das liegt an einem bisher geheimen Passus in einem Vertrag zu Hannover, den die Aufseher der Bundesliga vor drei Jahren gebilligt haben. Für den Profifußball könnte das große Folgen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Opfer des Sandy-Hook-Massakers fordern 2,75 Billionen Dollar von Alex Jones. Der Gründer des rechtsradikalen Onlineportals "Infowars" hatte wiederholt behauptet, dass der Amoklauf an der Grundschule mit 26 Toten inszeniert worden sei. Zu fast einer Milliarde Dollar wegen Verleumdung wurde er bereits verurteilt - nun geht es um Schadensersatz. Zum Artikel

"Dieses System ist versteinert. Wenn der Druck steigt, zerspringt es". Die iranische Juristin Shirin Ebadi bekam für ihren Einsatz für Demokratie und Menschenrechte 2003 den Friedensnobelpreis - und musste ihr Land bald verlassen. Ein Blick aus dem Exil auf die Proteste in der Heimat. Zum Interview (SZ Plus)

Jugendliteraturpreis für Kirsten Boie und Benedict Wells. Auf der Frankfurter Buchmesse wird die Autorin für ihren zeitgeschichtlichen Roman "Dunkelnacht" ausgezeichnet, die Jugendjury würdigt die Coming-of-Age-Geschichte "Hard Land". Die Preisverleihung wird zu einem Abend der Überraschungen und ungewöhnlichen Entscheidungen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

USA warnen vor weiteren Drohnen-Lieferungen aus Iran. Sein Land wolle der Ukraine helfen, sich dagegen zu wehren, sagt US-Außenminister Blinken. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA fordern eine Untersuchung der Drohnenangriffe durch die Vereinten Nationen. Zum Liveblog

"Die Atombombe ist kein diplomatischer Zauberstab". Wann ist eine Drohung glaubwürdig? Welche Grenzen sind schon überschritten? Ein Gespräch mit dem Politologen Matthew Fuhrman über Putins Vorgehen und die lange Geschichte der nuklearen Erpressungsversuche. Zum Interview (SZ Plus)

Wie russische Journalisten in Riga arbeiten. Zwischen Ankommen und Bleiben: In Riga können geflohene russische Journalisten sicher und unabhängig arbeiten - wären da nicht die Schwierigkeiten des Exillebens. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen