Steuertricks kosten Deutschland 26 Milliarden Dollar. Superreiche und Konzerne wissen, wie sie Geld verschieben können - dagegen will die britische Organisation "Tax Justice Network" vorgehen. Viel heftiger als die Bundesrepublik trifft die Steuerflucht ärmere Staaten, wenn man die Verluste ins Verhältnis zu den Ausgaben setzt. Sie müssten daher bei der aktuellen Ausarbeitung einer internationalen Steuerreform mitreden dürfen, fordert die Organisation. Zum Artikel (SZ Plus)

IAEA-Experten entdecken Minen beim AKW Saporischschja. Die Sprengkörper seien in einer Pufferzone außerhalb des Kraftwerks gefunden worden und dürften selbst im Falle einer Explosion die nukleare Sicherheit nicht gefährden, schreibt die Internationale Atomenergiebehörde. In mehr als einem Dutzend Regionen der Ukraine ist in der Nacht Luftalarm ausgelöst worden - auch Kiew wird wohl von Drohnen angegriffen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

In Floridas Schulen soll die Sklaverei verharmlost werden. In dem US-Bundesstaat sollen Schüler künftig lernen, dass Zwangsarbeiter auch profitiert hätten: Das hat die Regierung von Gouverneur DeSantis festgelegt, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will. Offenbar will er mit Provokationen nun seine Kampagne beleben. US-Vizepräsidentin Harris reagiert empört. Zum Artikel

Ende der Hitze in Griechenland naht - Feuer toben weiter. Mehr als 100 Flugzeuge und Helikopter sind im Einsatz, Feuerwehrleute aus mehreren EU-Ländern helfen beim Löschen: Auf Rhodos bleibt die Lage schlimm, auch anderswo gibt es große Waldbrände. Von Donnerstag an soll es kühler werden, zuvor aber könnte der Fallwind Livas die Lage verschärfen. Zum Artikel

Sanktionen wegen Einsatz von Wagner-Söldnern in Mali. Seit die russische Privatarmee in dem westafrikanischen Land kämpft, hat sich die Zahl der zivilen Todesopfer fast verdreifacht. Nun bekommen das hochrangige Mitglieder der malischen Regierung finanziell zu spüren: Die USA frieren beispielsweise jegliches Vermögen von Verteidigungsminister Camara ein. Zum Artikel

Sabitzer wechselt von den Bayern zum BVB. In München war er ohne Perspektive, in Dortmund könnte er womöglich bald eine Schlüsselrolle übernehmen: Der Mittelfeldspieler schließt sich der Borussia an - und will dort "etwas Besonderes" feiern. Sein neuer Vertrag geht bis zum Jahr 2027. Zum Artikel

