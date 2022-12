Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Steinmeier wünscht sich ein Ende des Krieges, aber nicht um jeden Preis. "Es muss ein gerechter Friede sein, der weder den Landraub belohnt noch die Menschen in der Ukraine der Willkür und Gewalt ihrer Besatzer überlässt", sagte Bundespräsident Steinmeier laut Redetext in seiner Weihnachtsansprache, die am ersten Weihnachtsfeiertag in Hörfunk und Fernsehen ausgestrahlt wird. Zum Artikel

Wintersturm legt große Teile der USA lahm. Etwa 1,2 Millionen US-Haushalte haben zeitweise keinen Strom, mehr als 5000 Flüge werden gestrichen, Bundesstaaten rufen den Notstand aus. Eine vielerorts "gefährliche Kälte" sorgt an den Weihnachtstagen für Chaos und tödliche Verkehrsunfälle. Zum Artikel

Taliban könnten Pakistan ins Chaos stürzen. Die Dauerfeindschaft mit Indien, Probleme im Grenzgebiet zu Iran, Afghanistan mit den fanatischen Taliban im Norden, die Folgen der Jahrhundertflut im Sommer - das riesige, arme Land kommt nicht zur Ruhe. Zum Artikel (SZ Plus)

Thailands umstrittener Premierminister gibt erneute Kandidatur bekannt. Allerdings will General Prayut Chan-ocha nicht mehr für die Partei antreten, die er bisher vertreten hat. Grund dafür: Die bisher regierende Partei Palang Pracharath, will statt Prayut dessen alten Weggefährten, General Prawit Wongsuwan als Kandidaten aufstellen. Beide Generäle waren bei einem Coup im Jahr 2014 an die Macht gekommen. Zum Artikel

Russland erwägt nach Leck Rettungsflug zur ISS. Eine Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation ist beschädigt. Was geschehen ist, ist noch unklar. Die russische Weltraumorganisation Roskosmos muss nun womöglich eine unbemannte Sojus-Kapsel zur ISS schicken, um Astronauten zurück zur Erde zu holen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Dokumente des Schreckens aus Butscha. Die New York Times hat Videos und andere Quellen aus dem Vorort von Kiew ausgewertet. Sie machen es jetzt offenbar möglich, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen einem Regiment der russischen Armee zuzuordnen. Zum Artikel

Selenskij warnt vor russischen Angriffen an Weihnachten. In seiner täglichen Videoansprache rief der ukrainische Präsident die Bevölkerung zur Wachsamkeit und gegenseitigen Hilfe auf. Die russischen Streitkräfte würden christliche Werte verachten, sagte Selenskij und richtete eine scharfe Drohung an Russland. Zum Liveblog

Amerikas neue Macht. Präsident Joe Biden schaut mit klarem Blick auf das Gemetzel in der Ukraine. Der Einfluss der USA wächst. Was aber, wenn dieser Krieg militärisch nicht entschieden werden kann? Zum Artikel

Weitere wichtige Themen