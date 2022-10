Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Steinmeier in der Ukraine eingetroffen. Vor einem halben Jahr hatte die Ausladung des Bundespräsidenten zu einem Eklat geführt, jetzt hat die Anreise geklappt. Steinmeier will sich unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen. Zum Artikel

Charles III. ernennt neuen Premier. Die scheidende Premierministerin Truss wird am Dienstagvormittag vom König formell entlassen. Anschließend wird der Monarch den neuen Tory-Chef Sunak mit der Regierungsbildung beauftragen. Zum Liveblog zur Krise in Großbritannien

EXKLUSIV Kompromiss im umstrittenen Hafen-Deal. Der chinesische Cosco-Konzern soll sich nun doch an einem Container-Terminal in Hamburg beteiligen dürfen - aber nur mit einem kleineren Anteil. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben die sechs Ministerien, die das Geschäft bislang abgelehnt hatten, ihren Widerstand aufgegeben. Zum Artikel

EXKLUSIV Banken erhöhen Dispozinsen. Geldinstitute in Deutschland heben die Zinsen für Dispositionskredite und überzogene Konten gerade deutlich an. Das trifft diejenigen, die ohnehin nichts haben. Verbraucherschützer und Politiker fordern deshalb jetzt einen Zinsdeckel. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Überweisungen in Echtzeit sollen neuer Standard werden. Die EU-Kommission geht den Missstand an, dass Geldtransfers oft Stunden oder Tage dauern. Zugleich will die Behörde Kunden die Angst vor Fehlläufern nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU plant laxe Abgasnormen. Die Kommission präsentiert bald das lang erwartete Gesetz zu den Euro-7-Grenzwerten für Autoabgase. Einem Entwurf zufolge wird sich für Pkw wenig ändern. Umweltschützer sind sauer. Zum Artikel

Grundfreibetrag soll 2023 deutlich steigen. Finanzminister Lindner will neben Empfängern von Sozialleistungen auch die Steuerzahler besserstellen. "Wenn der Regelsatz des Bürgergelds im Januar steigt, dann muss auch der Grundfreibetrag bei der Lohnsteuer steigen", schreibt er. Zum Artikel

Partielle Sonnenfinsternis beginnt um kurz nach 11 Uhr. Am Dienstag schiebt sich der Mond von Deutschland aus betrachtet teilweise vor die Sonne. Die Wetteraussichten sind allerdings durchwachsen. Zum Artikel

Krieg und Energiekrise

Ukraine reagiert empört auf Moskauer Vorwürfe. Moskau behauptet, die Ukraine plane den Einsatz einer atomar angereicherten Bombe. Kiew und der Westen weisen dies entschieden zurück. Der Kreml wiederholt seinen Vorwurf. Zum Artikel

Partnersuche für den Wiederaufbau. Noch dauert die Zerstörung an, aber irgendwann muss die Ukraine wiederaufgebaut werden. Dem Bundeskanzler und der EU-Kommissionspräsidentin schwebt eine Art neuer Marshallplan vor - für diesen Dienstag haben sie gemeinsam zu einer Ukraine-Konferenz nach Berlin geladen. Zum Artikel

"Hart aber fair" diskutiert über Ostdeutsche. "Warum sehen Ost- und Westdeutsche Russlands Krieg so anders?", lautete der Titel bei Plasberg, aber das war leider ein falsches Versprechen: Es ging an keiner Stelle um die Westdeutschen, sondern ausschließlich um das ostdeutsche Wesen, aus höherer Warte betrachtet. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Energiekrise. EU warnt: Gaspreisbremse nur gemeinsam mit Großbritannien und der Schweiz

