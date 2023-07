SZ am Morgen

Bei der Wahl in Spanien sind die Konservativen stärkste Kraft geworden.

Was wichtig ist und wird.

Von Ida Morganti

Was heute wichtig ist

Spanien stärkt die Mitte. Die rechtsradikale Partei Vox schneidet deutlich schwächer ab als erwartet, die Konservativen werden stärkste Partei und die Sozialdemokraten legen leicht zu. Nun dürfte die Regierungsbildung kompliziert werden, denn eine klare Mehrheit gibt es für keines der politischen Lager. Sowohl der Sozialist Sánchez als auch der Konservative Feijóo sehen sich als Wahlsieger. Außerdem drohen neue Konflikte in Katalonien. Zum Artikel (SZ Plus)

Heftige Kritik an Merz-Äußerungen zur AfD. CDU-Parteichef Merz hat in einem Interview eine Zusammenarbeit mit der Rechtspartei nicht ausgeschlossen. Bei den Christdemokraten löst das teils wütende Reaktionen aus. Das könne es nicht geben, schreibt Berlins Regierender Bürgermeister Wegner. Außenpolitiker Röttgen fordert dazu einen Parteitagsbeschluss. Die AfD dagegen sieht die Äußerungen positiv. Zum Artikel

Drohnen-Trümmer im Zentrum Moskaus entdeckt. Die russische Hauptstadt ist nach Angaben der Regierung in der Nacht von zwei Drohnen angegriffen worden. Die Teile sind offenbar unweit des russischen Verteidigungsministeriums gefunden worden. Russlands Präsident Putin sieht das Getreideabkommen als bedeutungslos an. Zum Ukraine-Liveblog

EXKLUSIV Kinderspielzeug immer häufiger giftig. Der Online-Handel mit Spielzeug aus China boomt und spült immer mehr Produkte mit Sicherheitsrisiken auf den Markt. Allein im vergangenen Jahr meldeten europäische Behörden mehr als 200 Spielzeug-Artikel an das EU-Schnellwarnsystem, weil sie unsichere Teile oder zu hohe Konzentrationen an Schadstoffen enthielten. Gefährlich sind zum Beispiel Zusatzstoffe, die Hartplastik geschmeidiger machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Präsident Herzog fordert Kompromiss bei Justizreform. An diesem Montag könnte das Parlament über ein Kernelement der umstrittenen Pläne abstimmen. Nun versucht der Präsident im letzten Moment zu vermitteln. Alle Verhandlungen zwischen Koalition und Opposition blieben bislang ohne Erfolg. Zum Artikel

Fußball-WM: Deutsches Team startet ins Turnier. Heute um 10.30 Uhr findet das erste Spiel der DFB-Frauen gegen Marokko statt. Die Abwehr war zuletzt von Verletzungen geschwächt und das deutsche Team muss aller Voraussicht nach ohne Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf antreten. Zu den Kurzporträts der Spielerinnen (SZ Plus)

Vingegaard gewinnt die Tour de France zum zweiten Mal. Der Däne verblüfft auf dem Weg zu seinem Tour-Sieg die Rad-Welt. Aber nach dem Duell mit Pogacar wartet nun ein Kampf, der ebenso schwierig ist: der gegen die Zweifel, wie solche Leistungen möglich sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war