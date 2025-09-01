Spahn und Miersch in Kiew. Die Fraktionschefs von Union und SPD wollen ein Zeichen der Solidarität setzen. In der ukrainischen Hauptstadt soll es hochrangige politische Gespräche geben, auch das Thema der Korruptionsbekämpfung soll zur Sprache kommen. Zudem ist ein Besuch in Butscha geplant, wo russische Soldaten 2022 Massaker an der Zivilbevölkerung verübt hatten. Zum Artikel

Erdbeben erschüttert Afghanistan – viele Tote befürchtet. Bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 im Osten des Landes sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem berichtet die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten in der Provinz Kunar. Zum Artikel

Huthi entführen UN-Mitarbeiter in Jemen. Die Miliz stürmt Büros von Hilfsorganisationen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Berichten zufolge sind das Welternährungsprogramm (WFP) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef betroffen. Nach Angaben des UN-Sonderbeauftragten für Jemen werden mindestens elf Angestellte entführt. Zum Liveblog

Ökonom Fratzscher fordert Boomer-Soli. „Die Babyboomer müssen endlich Verantwortung für ihr Handeln übernehmen“, sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er plädiert dafür, ältere Vermögende stärker an der Finanzierung der Sozialsysteme zu beteiligen und ärmere Ruheständler mehr zu unterstützen. Zum Interview (SZ Plus)

Dobrindt: 12 000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai. Trotz viel Kritik hält der Bundesinnenminister zum Eindämmen der irregulären Migration an einem härteren Kurs an den deutschen Grenzen fest. Der CSU-Politiker sieht spürbare Effekte der verstärkten Zurückweisungen seit dem Antritt der neuen Bundesregierung. Zum Liveblog

Dobrindt bei Caren Miosga: Der Bundesinnenminister analysiert die ersten 120 Tage der Koalition (SZ Plus)

Machtkämpfe und Intrigen in der AfD vor Kommunalwahlen in NRW. Die Partei erwartet bei den Wahlen am 14. September ein starkes Ergebnis, doch kurz davor streitet sie sich auf offener Bühne. Der Machtkampf entscheidet über die künftige Ausrichtung der AfD zwischen gemäßigterem Kurs und radikaler Positionierung am rechten Rand. Zum Artikel (SZ Plus)

