Nach Starmers Aussagen: Europa debattiert über Truppenentsendung in die Ukraine. Der britische Premier signalisiert noch vor dem Beginn des Gipfels in Paris seine Bereitschaft, Soldaten zur Absicherung eines möglichen Friedens in die Ukraine zu entsenden. Scholz hält die Debatte über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr für verfrüht. Zum Artikel

Verhandlungen für zweite Phase des Geisel-Deals stocken. Seit fünfhundert Tagen beherrscht der Konflikt um den Gazastreifen die Region. 48 000 Palästinenser sind tot, 73 Geiseln immer noch in Gefangenschaft. Die ausgehandelte Waffenruhe ist fragil: Jetzt soll die zweite Phase des Deals zwischen Israel und der Hamas verhandelt werden. Zum Artikel

Papst schwerer krank als gedacht. Franziskus habe eine Atemwegserkrankung, die durch verschiedene Erreger ausgelöst worden sei, teilt der Vatikan mit. Das Krankheitsbild sei „komplex“. Der 88-Jährige muss wohl noch länger in der Klinik bleiben. Seine Diagnose lautet: polymikrobielle Infektion der Atemwege. Zum Artikel

Beim Präsidentschaftswahlkampf in Polen gehört rechte Rhetorik zur Strategie. Der polnische Wahlsieger Donald Tusk versprach vor gut einem Jahr: Zurück nach Europa. Jetzt ignoriert seine Regierung europäisches Recht, und sein Präsidentschaftskandidat fischt nach Wählerstimmen am rechten Rand. Debatten über die finanzielle Unterstützung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gehören in diesem Wahlkampf dazu. Zum Artikel (SZ Plus)

ÖVP und SPÖ sprechen wieder über eine Koalition. Österreich steht viereinhalb Monate nach der Wahl immer noch ohne Regierung da. Nach dem Scheitern der Gespräche mit der rechtsextremen FPÖ unternehmen die Konservativen und die Sozialdemokraten einen neuen Versuch, politisch zueinanderzufinden. Zum Artikel

Friedrich Merz ist auf dem Kanzlerpfad. Die Diskussion der vier Spitzenkandidaten zeigt, wo die Unterschiede zwischen den Parteien liegen. Doch nach der Wahl drängt die Zeit für schnelle Entscheidungen. Hier wird Friedrich Merz zeigen müssen, wie ausgeprägt seine Kompromissfähigkeit ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die AfD um Zuwanderer wirbt. Jeremy Jason stammt aus der Karibik – und tritt im Rheinland für die AfD an. Das passt zur Linie: Die Parteispitze will einen harten Kurs gegen Asylsuchende und zugleich die sieben Millionen Wahlberechtigten mit Zuwanderungsgeschichte ansprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

Linke bei U18-Wahlumfrage stärkste Kraft. Deutschlands Jugend hat schon mal vorab gewählt – und zeigt einen überraschenden Stimmungswandel. Mit 20,8 Prozent würde die Linke die Wahl gewinnen, wenn die jungen Menschen unter 18 in Deutschland das Sagen hätten. Zum Artikel (SZ Plus)

