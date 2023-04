Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

AKW-Debatte: Lemke wirft Söder Verantwortungslosigkeit vor. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist vollzogen. Ministerpräsident Söder will jedoch in Bayern einen Reaktor in Eigenverantwortung weiterbetreiben - und erntet dafür Kritik. Die Bundesumweltministerin sagt: "Es ist geradezu bedrückend, wie ein Ministerpräsident genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen und Aspekte der nuklearen Sicherheit so leichtfertig ignoriert." Zum Artikel

Sudan: Erneut Kämpfe zwischen rivalisierenden Lagern. Anwohner in der Hauptstadt Khartum berichten von anhaltenden Schüssen und Explosionen, aber auch in anderen Teilen des Landes am Horn von Afrika gehen die Kämpfe weiter. Schon jetzt hat die Staatskrise Dutzende Menschen das Leben gekostet, und die Opferzahlen könnten noch deutlich steigen. Am Montag will der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über die Lage beraten. Zum Artikel

Ukraine gibt Hinweis auf Höhe eigener Verluste. Verteidigungsminister Resnikow deutet erstmals an, dass die Zahl der getöteten ukrainischen Kämpfer unter 50 000 liegt. Der Minister zeigt zudem Verständnis für die zögerliche Haltung Deutschlands in Fragen von Waffenlieferungen. Die EU kritisiert Polen und Ungarn scharf für den Einfuhrstopp von ukrainischem Getreide. Zum Liveblog zum Krieg

Start der Hannover Messe: Industrie will Krisen hinter sich lassen. Man sei gut mit den Herausforderungen der vergangenen Monate zurechtgekommen, sagt der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, anlässlich der Industriemesse in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Es sei nun aber an der Zeit, vom Krisen- in den Transformationsmodus umzuschalten. "Es wird sich ganz viel ändern", betont die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und warnt davor, nur auf eine technologische Option zu setzen. Zum Artikel

WHO: Covid-Impfstoffe retteten in Europa mehr als eine Million Leben. Die meisten Menschen (96 Prozent), die durch die Vakzine gerettet wurden, waren laut einem aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation älter als 60 Jahre. Zudem hat die WHO berechnet, dass während der Pandemie in der Region Europa mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19 gestorben sind. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen