Explosionen und Feuer im Hafen von Sewastopol. In der Hafenstadt auf der besetzten Krim ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert. Bilder und Videos in sozialen Medien lassen vermuten, dass Raketen die Trockendocks der Werft getroffen haben, wo sich ein russisches U-Boot und Schiffe befinden sollen. Mindestens 24 Menschen sollen verletzt worden sein. Putin und Nordkoreas Machthaber Kim sind zu Gesprächen am Weltraumbahnhof Wostotschny eingetroffen. Zum Liveblog

EXKLUSIV Fraport macht weiter Geschäfte in Russland. Der deutsche Konzern kann angeblich seine Beteiligung am Flughafen von St. Petersburg nicht kündigen, obwohl dieser mutmaßlich auch für militärische Zwecke genutzt wird. Dabei enthält der Vertrag zwischen der Fraport AG und dem Betreiber des russischen Flughafens unter anderem eine Illegalitätsklausel. Demnach könnte der Vertrag teilweise nicht mehr bindend sein, sollten unerwartete Ereignisse eintreten oder die Erfüllung des Vertrages illegal sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Korruption in der Ukraine: Kriminelle fordern sogar in kriegswichtigen Bereichen Bestechungsgelder - doch Unternehmer wehren sich (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

McCarthy unterstützt Ermittlungen für Amtsenthebungsverfahren gegen Biden. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses sagt, es gebe "glaubhafte Anschuldigungen", dass der US-Präsident an illegalen Geschäften seines Sohnes Hunter beteiligt sei. Der Schritt kommt nicht überraschend. Rechte Republikaner setzten ihren Parteikollegen seit Längerem unter Druck. Zum Artikel

Meinung: Diesen Republikanern geht es nur noch um Krawall (SZ Plus)

DFB-Elf besiegt Frankreich. Die Fußball-Nationalmannschaft gewinnt 2:1 gegen Frankreich. Torschütze Müller spricht von einem "emotionalen Befreiungsschlag" des zuletzt heftig kritisierten Teams, andere sehen in dem Sieg einen geheimnisvollen Effekt des Trainerwechsels. Das Publikum feiert den Interims-Coach Völler. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Elf in der Einzelkritik: Müller trifft auch noch mit 33, Wirtz blüht auf und Rüdiger hat "un petit" Glück (SZ Plus)

Bundestrainer-Suche: Gespräche über, aber nicht mit Nagelsmann (SZ Plus)

Grüne wollen "europäische Nachrichtendienstagentur". Die Regierungspartei fordert ein Zentrum, in dem sich die Geheimdienste der EU eng austauschen sollen. Doch dieser Vorschlag wurde in Brüssel schon oft diskutiert. Die SPD hingegen ist der Auffassung, die inländischen Dienste sollten schlagkräftiger werden, bevor man über neue europäische Modelle diskutiere. Zum Artikel

Meinung: Warum es keine EU-Agentur für die Geheimdienste braucht (SZ Plus)

Ibiza-Affäre: Ermittlungen gegen Österreichs Ex-Finanzminister Blümel eingestellt. Untersucht wurde der Verdacht der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit angeblichen Parteispenden. Der ehemalige ÖVP-Minister hatte jegliche Vorwürfe zurückgewiesen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Sperrung in der Schweiz: Bauarbeiten wohl Ursache für Risse im Gotthard-Straßentunnel

Italien: Venedig beschließt Eintritt für Tagesbesucher (SZ Plus)

Neues Modell vorgestellt: Apple verändert das iPhone grundlegend

Landtagswahl in Bayern: Bayerntrend sieht Freie Wähler im Umfragehoch