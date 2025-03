Selenskij in Saudi-Arabien - ukrainische Delegation trifft US-Vertreter. Der ukrainische Präsident spricht in der Küstenstadt Dschidda mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Sicherheitsgarantien für die Ukraine hätten einen „bedeutenden Teil“ des Gesprächs ausgemacht, teilt Selenskij mit. US-Außenminister Rubio äußert sich vor dem Treffen mit Ukraine-Vertretern optimistisch. Zum Liveblog

Grüne legen eigenen Antrag für Grundgesetzänderung vor. Die Fraktion macht einen Vorschlag, wie Deutschland auf die „fundamentalen Veränderungen der Sicherheitsarchitektur“ reagieren sollte. Die Grünen wollen demnach Verteidigungsausgaben erst ab einer Höhe von 1,5 Prozent des BIP von der Schuldenbremse ausnehmen. Aus Sicht von CDU-Politiker Frei ist eine Einigung möglich. Zum Liveblog

Unter Druck von Trump: Grönland wählt ein neues Parlament. Etwa 43 000 Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme für 31 Abgeordnete abgeben. Ein vorläufiges Endergebnis gibt es erst in der Nacht zu Mittwoch. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, die Kontrolle über die Insel übernehmen zu wollen. Grönland hat den Status eines autonomen Territoriums Dänemarks. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Börsen deutlich im Minus, vor allem Tesla verliert. Infolge der Zollpolitik der neuen US-Regierung fallen die Aktienkurse in den Vereinigten Staaten. Der E-Auto-Bauer Tesla verliert an einem Tag 15 Prozent seines Werts. Konzernchef und Trump-Berater Musk räumt ein, eine schwierige Doppelrolle innezuhaben. Zum Liveblog

Vatikan: Papst Franziskus nicht mehr in Lebensgefahr. Nach mehr als drei Wochen im Krankenhaus hat sich der Gesundheitszustand des 88-jährigen Kirchenoberhaupts stabilisiert. Der Papst spreche gut auf die Medikamente an, heißt es in einer Mitteilung. Dennoch bleibt er zur weiteren Behandlung in der römischen Gemelli-Klinik. Zum Artikel

Argentinien: Prozess wegen des Todes von Maradona beginnt. Das Fußballidol verbrachte im Jahr 2020 seine letzten Tage abgeschottet mit einem medizinischen Team. Das wird nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Prozess in Buenos Aires soll auch klären, ob die Ärzte Maradona womöglich gefügig machten, um sich an ihm zu bereichern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen