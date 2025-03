Selenskij wirft Putin Manipulation in Waffenruhe-Debatte vor. Der ukrainische Präsident zeigt sich nicht überzeugt, dass Russland den Krieg ernsthaft beenden will. Putin traue sich nicht, US-Präsident Trump offen zu sagen, dass er den Krieg fortsetzen wolle, erklärt Selenskij. Auch einige Experten kritisieren den Kreml-Machthaber. Zum Liveblog

BSW-Anträge auf Neuauszählung der Bundestagswahl abgewiesen. Die Wagenknecht-Partei hatte sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewandt, weil sie knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war und somit nicht in den neuen Bundestag einziehen wird. Wagenknecht nennt die Entscheidung des Gerichts „bedauerlich“. Zum Liveblog

Trump wiederholt Grönland-Drohung. Während eines Besuchs des Nato-Generalsekretärs spricht Trump erneut davon, die riesige Insel zu übernehmen. Rutte widerspricht daraufhin nicht und sagt nur, er wolle „die Nato da nicht reinziehen“. Politiker in Grönland und Dänemark reagieren empört. Zum Artikel

Boykottaufrufe gegen US-Produkte weiten sich aus. Als Reaktion auf Trumps Strafzölle boykottierten Hunderttausende Kanadier amerikanische Produkte. Nun gibt es solche Aufrufe auch in Europa, vor allem in Dänemark und Schweden. In Deutschland finden entsprechende Bewegungen ebenfalls zunehmend Anhänger. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Schumer will doch für Übergangshaushalt stimmen. Damit stellt sich der demokratische Minderheitsführer im Senat gegen Teile seiner Partei. Die Abstimmung an diesem Freitag wird mit Spannung erwartet, Trump braucht die Zustimmung mehrerer Demokraten. Ein Richter ordnet die Wiedereinstellung Tausender Staatsangestellter an. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen