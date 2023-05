Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Erste Konsequenzen im Fall Graichen. Der umstrittene Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums steht weiter unter Druck. Nun soll in der Deutschen Energie-Agentur ein Personal-Auswahlverfahren wiederholt werden, an dem der Top-Beamte maßgeblich beteiligt gewesen war. Davon geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung jedenfalls der Aufsichtsratsvorsitzende des bundeseigenen Unternehmens, Stefan Wenzel, aus. Zum Artikel (SZ Plus)

"Letzte Generation" nennt Treffen mit Wissing "konstruktiv". Zwei Stunden lang redet der Verkehrsminister mit Klimademonstranten in Berlin, diese nennen das Gespräch "zielführend". Die Gruppe fordert eine Maximalgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Straßen. Auch ein dauerhaftes Neun-Euro-Ticket will sie durchsetzen sowie einen sogenannten Gesellschaftsrat. Zum Artikel

Rangliste der Pressefreiheit: Deutschland fällt zurück. Wie jedes Jahr zum Internationalen Tag der Pressefreiheit veröffentlicht "Reporter ohne Grenzen" seine neueste Erhebung: Deutschland befindet sich nicht mehr in den Top 20. Dies begründet die Organisation mit weiter zunehmender Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Mit 103 physischen Angriffen habe man den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 dokumentiert. Bundesjustizminister Buschmann zeigt sich besorgt. Zum Artikel

Konzern wollte Corona nutzen, um mehr Grundwasser abzupumpen. Die Firma Altmühltaler in Treuchtlingen intervenierte beim bayerischen Ministerpräsidenten Söder, um das Verbot der Behörden auszuhebeln, die Produktion mehr als zu verdoppeln. Ihr Argument: Sie betreibe kritische Infrastruktur. Ein erboster Landrat hat das Vorhaben verhindert. Es war nicht das erste Mal, dass der Konzern politisch intervenierte, um seine Interessen gegenüber Auflagen der Beamten durchzusetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Apotheken ist im vergangenen Jahrzehnt stark gesunken. 3000 Betriebe weniger als noch vor zehn Jahren - mit dieser Zahl alarmiert die Apothekerlobby die Öffentlichkeit. Die Branche klagt über Gewinnverluste, Bürokratie und Mehrarbeit und warnt vor den Folgen für die Versorgung der Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: Leipzig fegt über Freiburg hinweg. Rot, Rudelbildung und sechs Tore: In einem turbulenten Pokal-Halbfinale setzt sich RB Leipzig mit 5:1 durch. Ein paar Freiburger Fans müssen von SC-Spielern beruhigt werden. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Selenskij: USA haben uns nicht über Geheimdienst-Leak informiert. Der ukrainische Präsident sagt in einem Interview mit der Washington Post, er habe von dem Datenleck in den Nachrichten erfahren. In Russland brennt ein Treibstofflager - womöglich nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Offenbar durch Sabotage ist zudem erneut ein Zug entgleist. In der EU wird vorübergehend der Import von Agrarprodukten aus der Ukraine beschränkt. Zum Liveblog

Das Wetter hemmt die Gegenoffensive. Die Waffen aus dem Westen hat die Ukraine mittlerweile bekommen, Zehntausende Soldaten stehen bereit - doch die angekündigten Angriffe lassen auf sich warten. Die russische Armee sichert derweil mit Gräben und Stellungen die von ihr besetzten Gebiete. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: