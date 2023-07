SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Was heute wichtig ist

Selenskij sieht Krim-Brücke als legitimes militärisches Ziel. Die Brücke bringe "Krieg statt Frieden" - und müsse deshalb zerstört werden, sagt der ukrainische Präsident. Bei russischen Angriffen auf eine Ortschaft im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Knapp zwei Millionen Kinder auf Bürgergeld angewiesen. Die Zahl derer, die mit ihren Familien Hilfe vom Staat benötigen, ist seit 2015 ähnlich hoch. Mittlerweile sind jedoch mehr geflüchtete Kinder betroffen, etwa aus der Ukraine. Das geht aus einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zum Artikel

Parlamentswahl in Spanien am Sonntag. Lange konnten sozialistische oder konservative Ministerpräsidenten bequem regieren. Inzwischen sind sie auf Partner angewiesen. Der Konservative Alberto Núñez Feijóo liegt in Umfragen vor Ministerpräsident Pedro Sánchez. Zum Artikel

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: "Bestimmte Dinge haben wir dieses Jahr nicht gut gemacht." Vor dem Weltmeisterschaftsauftakt der deutschen Fußballerinnen am Montag gegen Marokko erklärt die 55-Jährige, warum sich die tolle EM-Stimmung aus dem Vorjahr bei der WM nicht einfach wiederholen lässt. Außerdem spricht sie über das Ziel Titelgewinn, den kalten australischen Winter und den erstaunlichen Gerd Müller. Zum Interview (SZ Plus)

Messi trifft beim Debüt für Inter Miami zum Sieg. Der Weltfußballer verwandelt in der vierten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1-Erfolg im nordamerikanischen Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul. Etwa 21 000 Zuschauer verfolgen die Partie im Stadion - darunter Promis wie LeBron James, Serena Williams und Kim Kardashian. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen