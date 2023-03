SZ am Morgen

Die Anteile der japanischen Mitsubishi UFJ blieben am Montag relativ stabil. Trotz der Schieflage der Credit Suisse.

Von Dimitri Taube

Asiatische Märkte reagieren mit Verlusten auf Schweizer Bankenfusion. Die UBS übernimmt die schwer angeschlagene Konkurrentin Credit Suisse - und bekommt dafür Milliardenhilfen vom Staat und der Schweizer Nationalbank. Die Börsen in Asien sind nach den dramatischen Ereignissen des Wochenendes im Minus gestartet, der große Absturz ist allerdings ausgeblieben. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh. Zum Artikel

EXKLUSIV FDP macht kostenschonenden Vorschlag zur Kanzleramtserweiterung. Schon in der Planungsphase haben sich die Kosten fast verdoppelt. Die Liberalen setzen nun auf die Nebenwirkungen der Wahlrechtsreform. Denn durch die Reform frei werdende Abgeordnetenbüros könnten beim Platzmangel des Kanzleramts Abhilfe schaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Proteste und Misstrauensanträge gegen französische Regierung. Seit Präsident Macron entschieden hat, die Rentenreform ohne Votum im Parlament durchzuboxen, heizt sich die Stimmung auf. Und wie erwartet, haben inzwischen der extrem rechte Rassemblement National (RN) und die liberale Fraktion Liot Misstrauensanträge gegen die Regierung eingereicht. Am Montag stimmt die Nationalversammlung über beide Anträge ab. Zum Artikel

Putin dankt Xi für "ausgewogene Haltung". Vor dem Besuch des chinesischen Staatschefs in Moskau hat der russische Präsident China für seine Rolle im Krieg gegen die Ukraine gedankt. Auch Xi äußert sich vorab in einem Artikel für die russische Regierungszeitung. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Israel verpflichtet sich zu vorübergehendem Siedlungsbaustopp. Nach Wochen wiederkehrender Gewaltausbrüche mit zahlreichen Toten wollen Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde Wege zur Beendigung der Eskalation finden. Beide Seiten einigen sich bei Verhandlungen in Ägypten auf einen Mechanismus zur Eindämmung der Gewalt. Zum Artikel

FC Bayern verliert in Leverkusen. Nach zwei mithilfe des Video-Assistenten verhängten Strafstößen unterliegt der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 1:2 und fällt vor dem Spitzenspiel in zwei Wochen hinter Tabellenführer Borussia Dortmund zurück. Kimmich erzielt die Führung für die Münchener, Palacios trifft anschließend zweimal für Bayer. Zum Artikel (SZ Plus)

Perez gewinnt Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Der Mexikaner landet auf Rang eins vor seinem niederländischen Teamkollegen Verstappen, dem in Dschidda eine furiose Aufholjagd von Platz 15 auf Position zwei gelingt. Der Spanier Alonso wird Dritter. Zum 100. Mal steht er damit auf dem Podium. Das schafften vor ihm erst fünf Piloten: Räikkönen, Prost, Vettel, Schumacher und Hamilton. Zum Artikel (SZ Plus)

