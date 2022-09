Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Schwedens Sozialdemokraten könnten Mehrheit verlieren. Zwar wird die Partei bei der Parlamentswahl erneut mit großem Abstand stärkste Kraft, das bürgerlich-rechte Lager liegt jedoch knapp vor dem rot-grünen. Die großen Gewinner sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten: Sie werden wohl zweitstärkste Kraft und lassen erstmals alle bürgerlichen und liberalen Parteien auf der rechten Seite des politischen Spektrums hinter sich. Weil die Wahl sehr knapp ist, soll es frühestens am Mittwoch ein vorläufiges Ergebnis geben. Zum Artikel (SZ Plus)

In Brüssel beginnt der Prozess zu den Anschlägen von 2016. Zehn Männer müssen sich von diesem Montag an vor Gericht wegen der Attentate verantworten, bei denen 32 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden. Bis heute sind die islamistisch motivierten Taten vom 22. März 2016 ein belgisches Trauma. Der Prozess wird wohl viele Monate dauern. Zum Artikel

SPD und AfD gehen in Cottbus in die Stichwahl. Die AfD stellt bisher keinen Oberbürgermeisterin Deutschland. In Cottbus liegt ihr Bewerber Lars Schieske nach dem ersten Wahlgang mit 26,4 Prozent auf Platz zwei hinter SPD-Kandidat Tobias Schick mit 31,8 Prozent. In vier Wochen wird sich entscheiden, wer künftig an der Spitze der Stadt steht. Zum Artikel

Alcaraz gewinnt US Open. Der 19 Jahre alte Spanier bezwingt den Norweger Ruud mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1) und 6:3. Er steigt nun als jüngster Spieler der Geschichte zur neuen Nummer eins der Tennis-Weltrangliste auf. Zum Artikel

Union Berlin führt die Bundesliga an. Die vor zwei Jahren aufgestiegene Mannschaft gewinnt 1:0 in Köln. Ein karger Sieg, mit dem sie aber an den Bayern und Freiburg vorbei an die Spitze der Tabelle zieht. Trainer Urs Fischer freut sich aber vor allem über 14 Punkte aus sechs Spielen. Zum Artikel

"Eine Nummer zu klein für Olympische Spiele". Der Sporthistoriker Kay Schiller, Autor des Standardwerks zu Olympia 1972, hält eine neuerliche Bewerbung der bayerischen Landeshauptstadt für wenig erfolgversprechend. Er plädiert dafür, die Spiele künftig auf mehrere Städte zu verteilen - und findet, dass irgendwann auch Afrika zum Zuge kommen sollte. Zum Interview (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Nouripour fordert mehr deutsche Waffenlieferungen. Der Grünen-Chef lässt offen, ob seine Forderung auch für die Leopard-2-Kampfpanzer und "Marder"-Schützenpanzer gilt. Vor allem in den Regionen Charkiw und Donezk melden die ukrainischen Behörden großflächige Stromausfälle. Präsident Selenskij bezeichnet die Gegenoffensive im Großraum Charkiw als möglichen Durchbruch im Krieg mit Russland. Zum Liveblog

Firmen fürchten um ihre Existenz. Strom und Gas werden teurer und teurer - das stellt nicht nur energieintensive Industriebetriebe vor große Probleme, sondern zum Beispiel auch die Lebensmittel- und die Logistikbranche. Die Folgen sind von Firma zu Firma sehr unterschiedlich. Ob eine Insolvenzwelle bevorsteht, hängt nicht zuletzt von der Frage staatlicher Hilfen ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Aberglaube versetzt Berge. Männer sind viel esoterischer veranlagt, als die meisten glauben. Zum Glück - wie sollten sie sonst all die Herausforderungen meistern? Zum Artikel