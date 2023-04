SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Scholz will energiepolitische Zusammenarbeit mit Portugal intensivieren. Dafür ist der Kanzler nach Lissabon gereist. Doch selbst dort holt ihn der koalitionsinterne Streit über das am Mittwoch im Kabinett beschlossene Gebäudeenergiegesetz ein. Noch bevor die Regierungsmaschine mit ihm Berlin verlassen hat, verlangt Finanzminister Lindner Nachbesserungen am Gesetz. Zum Artikel

EXKLUSIV Der Milliardär, der Minister und die Suche nach den Millionen. Als Wirtschaftsminister erlaubte Peter Altmaier gegen alle Widerstände die Fusion zweier Unternehmen. Am Ende ist ein Werk zu, die Belegschaft steht auf der Straße - und es gibt Ungereimtheiten bei Millioneninvestments. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens 78 Tote nach Massenpanik in Jemen. Bei einer Massenpanik in der Hauptstadt Sanaa werden nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 78 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Zu der Panik war es bei einer nicht koordinierten Ausgabe von Spenden gekommen, bei der pro Person umgerechnet etwa acht Euro ausgegeben wurden. Zum Artikel

Stuckrad-Barre stellt seinen neuen Roman vor. Am Berliner Ensemble liest der Autor aus seinem neuen Buch "Noch wach?" - und dabei geht es auch um die Frage, ob die eine oder andere Medienpersönlichkeit Zweifel oder Korrekturbedarf anmelden könnte, notfalls juristisch. Oder ob der Roman Bestand haben wird als eine von der Wirklichkeit "völlig losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte", wie es in einer Vorbemerkung heißt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern München scheidet aus Champions League aus. Der FC Bayern ist im Rückspiel gegen Manchester City das spielstärkere Team und hat zahlreiche Chancen. Aber die Mannschaft von Trainer Tuchel kommt nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Recherche: Russische Schiffe kunden Infrastruktur in Nord- und Ostsee aus. Nach den Explosionen an den beiden Nord-Stream-Leitungen findet ein skandinavisches Journalistenteam heraus, dass russische Zivilschiffe seit Jahren gezielt Windparks, Gaspipelines sowie Strom- und Netzwerkkabel in Nord- und Ostse kartieren. Zum Artikel

Scholz sieht keinen Bedarf an anderen Waffentypen für die Ukraine."Was jetzt erforderlich ist, ist im Kern mehr vom selben", sagt der Kanzler mit Blick auf die Unterstützung des Landes. Washington bringt neue Militärhilfe für Kiew auf den Weg. Zum Livebog