Von Laurenz Gehrke und Carina Seeburg

Was heute wichtig ist

Scholz und Macron treffen sich zu Gesprächen im Elysée-Palast. Zwischen Frankreich und Deutschland knirscht es. Streitpunkte sind unter anderem unabgesprochene Reformen, Uneinigkeiten bei Rüstungs- und Finanzfragen sowie in der Energiepolitik. Nun reist Kanzler Scholz für ein Mittagessen mit Präsident Macron nach Paris. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Scholz und Macron müssen ihren Zwist endlich beilegen (SZ Plus)

Großbritannien: So sieht die neue britische Regierung aus. Der neue Premier Sunak holt Ex-Vizepremier Raab zurück, Hunt bleibt Finanzminister. Ein Überblick über das neue britische Kabinett. Zum Liveblog

Bundeskabinett befasst sich mit geplanter Cannabis-Legalisierung. Die Ampel will Marihuana freigeben. Wo man Cannabis kaufen kann und ob man auch privat THC anbauen dürfen soll, zeigt ein Eckpunktepapier von Gesundheitsminister Lauterbach. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Zum Artikel

EXKLUSIV Audi-Chef befürwortet autofreie Tage. Angesichts der Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine seien zeitweise Einschränkungen für Autofahrer in Ordnung, sagt Markus Duesmann. Zwar erlebe er selbst, dass viele Menschen zunehmend langsam fahren, um Sprit zu sparen. Allerdings reiche das Geld "als einziger Regler" in dieser außergewöhnlichen Situation nicht aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Champions League - Leipzig gewinnt 3:2 gegen Real Madrid. RB beschert dem Titelverteidiger die erste Niederlage dieser Saison - am Ende macht auch Timo Werner sein Tor. Damit sind die Leipziger dem Weiterkommen sehr nah. Zum Artikel

BVB gegen ManCity Dortmund qualifiziert sich trotz Dauerdruck gegen Manchester fürs Achtelfinale

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekrise

Europa hat derzeit zu viel Gas. Die Speicher sind zu etwa 95 Prozent gefüllt, vor den europäischen Küsten liegen mehr LNG-Schiffe als aufgenommen werden können und das Wetter ist ungewöhnlich mild: Die Gaspreise an den Börsen rutschen ab - allerdings haben Privathaushalte davon nichts. Zum Liveblog zur Energiekrise

Bundespräsident besucht historischen Ort deutscher Kriegsverbrechen. Korjukiwka war 1943 Schauplatz eines furchtbaren Massakers deutscher Soldaten an ukrainischen Zivilisten. Steinmeiers Besuch am Ort des Kriegsverbrechens ist auch ein Signal an den Kreml. Zum Artikel (SZ Plus)