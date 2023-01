Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Neuseelands Premierministerin kündigt Rücktritt an. Jacinda Ardern will ihr Amt Anfang Februar niederlegen. Sie habe "nicht mehr genug im Tank", sagt sie. Die Vorsitzende der neuseeländischen Labour Party ist seit 2017 Regierungschefin des Landes. Zum Artikel

EXKLUSIV Etwa 60 Filialen bei Galeria Karstadt Kaufhof droht das Aus. Ursprünglich sollten 131 Standorte dichtgemacht werden. Die Zahl der Schließungen soll nun doch nicht so hoch ausfallen, wie noch im Dezember befürchtet. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Unternehmenskreisen. Zum Artikel (SZ Plus)

Brasilien: Lula erhebt schwere Vorwürfe gegen Geheimdienste. Er sei von den zuständigen Behörden nicht vor dem Sturm auf die Regierungsgebäude am 8. Januar in der Hauptstadt Brasília gewarnt worden, kritisiert der brasilianische Präsident. Er entlässt weitere 13 Armee-Offiziere, die für das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters arbeiteten. Zum Artikel

Verlag C.H. Beck und Hans-Georg Maaßen beenden Zusammenarbeit. Nach Kritik wegen politischer Äußerungen ist der Rechtswissenschaftler und Verschwörungsideologe nicht mehr Kommentator des Grundgesetzes bei dem juristischen Verlag. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Scholz zu Kampfpanzer-Lieferung bereit. Der Bundeskanzler will der Ukraine wahrscheinlich doch Leopard-2-Panzer zur Verfügung stellen - aber nur unter der Voraussetzung, dass auch die USA Kampfpanzer liefern. Zum Artikel

Selenskij kritisiert internationales Zögern. Der ukrainische Präsident mahnt beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, keine Zeit zu verlieren im Kampf gegen Russlands Truppen. Denn Moskau verliere keine Zeit beim Morden. Zum Artikel

"Das sollte niemand erleben und ertragen müssen". Iuliia Mendel war Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij - vor dem Krieg. Ihr Buch "The Fight of Our Lives" erzählt vor allem von der Zeit danach: von Russlands Überfall und einer Heimat unter Beschuss. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen