Von Julia Hippert

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Scholz: Ukraine muss "mit aller Kraft auf ihrem demokratischen europäischen Weg" unterstützt werden. Im isländischen Reykjavik treffen sich die Staats - und Regierungschefs aller europäischer Staaten. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beherrscht das Zusammentreffen. Der Bundeskanzler betont in seiner Rede, wie wichtig es sei, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und die Kriegsverbrechen der russischen Besatzer zu ahnden. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Offensive vor der Offensive. Mit ungewöhnlich massiven Raketenangriffen versucht Russland derzeit, möglichst viel auf ukrainischer Seite zu zerstören, bevor die Ukraine zu einer geplanten Gegenoffensive ansetzen kann. Besonders im Fokus der russischen Angriffe steht das Abwehrsystem Patriot. Gleichzeitig greift auch die Ukraine verstärkt russische Ziele an. Zum Artikel

Spekulationen um Lukaschenkos Gesundheitszustand. Zum ersten Mal seit einer Woche zeigt sich der belarussische Machthaber öffentlich. Seitdem wird darüber spekuliert, wie angeschlagen Lukaschenko ist. Die Opposition lauert darauf, dass die Ära Lukaschenko zu Ende geht und sich ein Fenster für eine Wende öffnen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV FDP meldet Bedenken bei Nationaler Sicherheitsstrategie an. Informationen der Süddeutschen Zeitung zufolge sollte das Kabinett in der kommenden Woche die Nationale Sicherheitsstrategie verabschieden. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das federführend vom Auswärtigen Amt verfasst wurde. Nun sollen vor allem FDP-geführte Ressorts bremsen. Streitpunkte gibt es bei den Themen Cyberabwehr und Rüstungsexporte. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum der US-Präsident eine Auslandsreise verkürzt. Eigentlich wollte Biden nach seinem Besuch beim G-7-Gipfel in Hiroshima nach Australien und Papua-Neuguinea weiterreisen. Doch der Haushaltsstreit in Washington zwingt den amerikanischen Präsidenten dazu, seine Reise zu verkürzen. Denn bislang konnten sich Demokraten und Republikaner nicht darüber einigen, ob und wie die US-Schuldengrenze angehoben wird. Zum Artikel

Grüne und FDP zögern beim Heizungsstreit. In der Diskussion um das sogenannte Gebäudeenergiegesetz braucht es einen Kompromiss, doch FDP und Grüne bewegen sich bisher nicht aufeinander zu. Die Grünen erwarten ein grundsätzliches Bekenntnis zum Vorhaben, Heizungen schrittweise auszutauschen. Die FDP fordert weitere Zugeständnisse bei Technologieoffenheit und Übergangsfristen. Zum Artikel

Ringen um Scholz' Aktentasche. Das Haus der Geschichte in Bonn hält die seit etwa 40 Jahren von Kanzler Scholz benutzte Aktentasche für historisch so bedeutsam, dass es diese in seine Sammlung aufnehmen will. Das Problem: Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung will sie auch. Zum Artikel (SZ Plus)

Türkische Opposition sucht nach der Wahl nach Erklärungen. Die Menschen stellen sich darauf ein, dass Präsident Erdoğan die Stichwahl am 28. Mai gewinnen wird - auch wenn Rivale Kılıçdaroğlu sich kämpferisch gibt. Vielen nationalistischen und konservativen Wählern war Kılıçdaroğlu von Anfang an zu links, zu liberal - und auch zu alevitisch. Denn auch die Religion könnte ihn Stimmen gekostet haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann wird 75. Seit 40 Jahren ist Kretschmann Politiker, zwölf davon Ministerpräsident. Zentrales Element seiner Karriere war immer: die tiefe Verbundenheit zur Natur. Drei Jahre im Amt hat er noch, allerdings wird schon jetzt spekuliert, wer ihm nachfolgen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

76. Internationale Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Bei der Eröffnung wird der Historienspielfilm "Jeanne du Barry" gezeigt - mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Das löst bereits im Vorfeld Kritik aus, weil Depp sich zuvor monatelang mit seiner Exfrau Amber Heard juristisch bekriegt hatte. Zum Artikel

Preis für Michael Douglas, Kritik für Johnny Depp: Bilder vom roten Teppich in Cannes

