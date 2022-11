Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Scholz zu Besuch in China. Der Bundeskanzler ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping seit Ausbruch der Corona-Pandemie trifft. Auf der Agenda stehen auch Menschenrechtsfragen und der Umgang mit Minderheiten. Zum Artikel

49-Euro-Ticket kommt bundesweit wohl später. Verkehrsbetriebe halten den Start der neuen Nahverkehrspauschale nicht wie von Verkehrsminister Wissing erhofft zum Jahreswechsel, sondern frühestens im März für möglich. Sozialverbände fordern Nachbesserungen zugunsten von Menschen mit geringem Einkommen. Zum Artikel

Erneute Proteste in Iran. Nahe der Hauptstadt Teheran gab es wieder eine Massendemonstration gegen den autoritären Regierungskurs. Augenzeugen berichten von einer neuen Dimension der Widerstände. Zum Artikel

Trump will "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" kandidieren. Der ehemalige US-Präsident deutet seit Monaten an, dass er erneut ins Rennen um das Weiße Haus einsteigen will. In Iowa hat er nun den bisher deutlichsten Hinweis darauf gegeben. Zum Artikel

Maybrit Illner und ihre Gäste sprechen über Geflüchtete. Die ZDF-Moderatorin lädt ein, sich der 2015er-Nostalgie hinzugeben und bemüht ein Klassikerthema des Polittalks. Erkenntnisgewinn oder wirklich Neues bietet die Debatte nicht. Alle Argumente haben selbst Politikdesinteressierte schon gehört. Zum Artikel (SZ Plus)

Timo Werner fällt für die Fußball-WM aus. Der Bundestrainer hat immer darauf gesetzt, dass der 26-jährige Angreifer von RB Leipzig rechtzeitig in Form kommt. Nach Werners Verletzung braucht Hansi Flick nun einen Plan B für das Turnier in Katar. Zum Artikel (SZ Plus)

1. FC Köln scheidet aus dem Europacup aus. Der Fußball-Bundesligist verpasst gegen Nizza den fürs Weiterkommen notwendigen Sieg. Die Minimalisten von Union Berlin dagegen feiern ihren vierten 1:0-Erfolg in Serie und stehen jetzt in der nächsten Runde. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

G-7-Außenminister beraten über Winterhilfen für die Ukraine. Die Regierungen der wichtigsten Industrieländer wollen dabei helfen, zerstörte Stromnetze zu stabilisieren und Wasserwerke zu reparieren. Auch über Waffenlieferungen, Wirtschaftshilfe und mögliche neue Sanktionen gegen Moskau wird gesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

Luftangriffe auf ukrainische Ziele. In den vergangenen 24 Stunden haben russische Streitkräfte drei Raketen- und 16 Luftangriffe auf ukrainische Ziele verübt, mehr als 35 Städte sollen an der Südfront unter Beschuss genommen worden sein. Das teilt das ukrainische Militär mit. Zum Kriegs-Liveblog

MEINUNG Partner erwarten von der Schweiz mehr Solidarität. Wenn das Land weiter eingebunden sein will in Europa, kann es sich nicht länger heraushalten. Die Akzeptanz für die Neutralität schwindet gerade. Auch, weil Bern jetzt zum zweiten Mal der deutschen Bitte eine Abfuhr erteilt hat, Panzer-Munition an die Ukraine weitergeben zu dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zur Energiekrise

PCK-Chef sieht "Restrisiko" für brandenburgische Raffinerie. Russisches Öl aus der Druschba-Pipeline, das war bisher das Geschäftsmodell des Standortes Schwedt. Von kommenden Jahr an gibt es alternative Lieferwege - doch die sichern bisher erst 50 Prozent der Kapazität. Zum Liveblog zur Energiekrise

Sonstige Themen