Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Scholz beendet Atomstreit mit Machtwort. Der Bundeskanzler macht von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch - und entscheidet: Man werde die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland wegen der Energiekrise über den vereinbarten Ausstiegstermin am 31. Dezember hinaus weiterlaufen könnten. Spätestens am 15. April 2023 werde der Betrieb aber endgültig eingestellt. Zum Artikel

Habeck will AKW-Entscheidung des Kanzlers akzeptieren. Es sei ein "Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann", sagt der Wirtschaftsminister. Scholz' Vorgehen nennt er eine "unübliche Lösung in einer verfahrenen Situation". Liveblog zur Energiekrise

Liz Truss entschuldigt sich und will weitermachen. Die britische Premierministerin hält an ihrem Amt fest und kündigt an, die Tories in die nächsten Parlamentswahlen führen zu wollen. Zum Artikel

MEINUNG Truss steht vor dem Aus (SZ Plus)

Deutscher Buchpreis geht an Kim de l'Horizon. "Blutbuch" wird als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Mit einer Schermaschine setzt Kim de l'Horizon bei der Preisverleihung ein Zeichen der Solidarität mit den Frauen, die in Iran auf die Straße gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Eklat im Parlament: Einigkeit bei Italiens Rechtsparteien. Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi gibt Wahlsiegerin Giorgia Meloni die Ehre - in deren Büro. Mehr Kniefall geht nicht. Nun beginnen wohl die Verhandlungen um die Minister der neuen Regierung von Neuem. Zuvor hatte ein handschriftlicher Zettel Berlusconis für Streit gesorgt. Darauf hatte er Melonis Verhalten als "rechthaberisch, überheblich, arrogant und beleidigend" charakterisiert. Zum Artikel

Trump kassierte viel Geld für Übernachtungen vom Secret Service. Die Agenten, die den ehemaligen US-Präsidenten schützen, übernachteten in dessen Hotels - und bezahlten mehr als das Fünffache, was die US-Regierung dafür gewöhnlich ausgibt. Ermittlungen braucht Trump deswegen aber mutmaßlich keine zu fürchten. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Russischer Kampfjet stürzt nahe der ukrainischen Grenze in ein Wohnhaus. Bei dem Absturz sollen 13 Menschen getötet worden seien. Das Verteidigungsministerium spricht von einem Unfall. Präsident Selenskij ruft seine Streitkräfte dazu auf, mehr Kriegsgefangene zu nehmen. Zum Liveblog

Drohnen: Peter Thiel investiert in Quantum Systems aus Gilching. Der Investor, Milliardär und Trump-Fan steckt Millionen in ein Start-up aus dem Münchner Süden, das Drohnen an die Ukraine liefert. Warum die Firma auf einmal so interessant geworden ist. Zum Artikel

Sonstige Themen

Bester Dinge

Neue Wandkalendertaktik. Der SC Freiburg verschickt seinen Mitgliederkalender künftig nur noch an Fans, die ihn auch wirklich aufhängen. Dafür ein dreifaches Olé. Zum Artikel