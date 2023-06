Militärische Fahrzeuge der Wagner-Gruppe vor dem Hauptquartier der russischen Arme in Rostow am 24. Juni 2023.

Von Julia Hippert

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Konflikt zwischen russischer Militärführung und Wagner-Truppen eskaliert. Nach eigenen Angaben hat Wagner-Chef Prigoschin mit seinen Truppen die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert. Sie hätten die südrussische Stadt Rostow erreicht, sagte Prigoschin in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme. Auf Bildern sind militärische Fahrzeuge der Söldnergruppe vor dem Hauptquartier der russischen Armee in Rostow zu sehen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Putin kündigt Bestrafung von "Verrätern" an

Russische Besatzer sollen Kühlteich des AKW Saporischschja vermint haben. Die Menschen in der Nähe des Kraftwerkes leiden unter Besatzung, Beschuss und Wassermangel. Nun kommt auch noch die Angst vor einer Atomkatastrophe dazu. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zufolge plant Russland einen "Terrorakt mit dem Austreten von Radioaktivität". Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Bundesregierung stellt Maßnahmen gegen Hitze vor. Man hat mittlerweile auch in Berlin gemerkt, dass etwas gegen die steigenden Temperaturen getan werden muss. Bundesbauministerin Geywitz erklärt, man brauche bei künftigen Bebauungsmaßnahmen viel häufiger Hitzesimulationen. Städteplanung müsse komplett neu gedacht werden. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach will einen deutschlandweiten "Hitzeschutzplan" erarbeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelis und Palästinenser steuern auf einen massiven militärischen Konflikt zu. Das Westjordanland hat eine Woche der Gewalt und Racheexzesse erlebt. Lange nicht mehr war die Lage so angespannt. Aus der rechten Regierung in Jerusalem werden nun die Rufe lauter nach einer massiven Militäroperation im nördlichen Westjordanland. Eine gewaltsame Aufräumaktion soll dort die Ruhe wiederherstellen - birgt aber die Gefahr einer Eskalation. Zum Artikel

Wahl in Griechenland: Gute Chancen für den Amtsinhaber. Sämtliche Affären der letzten Monate scheinen am konservativen Amtsinhaber Kyriakos Mitsotakis abzuprallen. Bei der Wahl am Sonntag dürfte die konservative Nea Dimokratia besonders stark in ehemaligen Hochburgen der linken Syriza abschneiden. Zum Artikel

Prozess nach Tod einer Schülerin auf Klassenfahrt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Anklage gegen zwei Lehrerinnen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zugelassen. Auf der von ihnen geleiteten Schulfahrt war die 13-jährige Emily gestorben. Laut Anklage sollen sich die Lehrkräfte zuvor nicht ausreichend über die Typ-1-Diabetes-Erkrankung der Schülerin informiert haben. Zum Artikel

Ermittlungen gegen Lehrer: Tod auf Schulfahrt (SZ Plus)

München erwartet den größten Christopher Street Day der Stadtgeschichte. Für die Parade am Samstag haben sich mehr als 180 Gruppen und Initiativen angemeldet. Auf dem Marienplatz soll am Sonntag Conchita Wurst singen. Zum Artikel

