Ein Strategiepapier skizziert, wie Russland prorussische Strömungen in Moldau fördern und gleichzeitig eine Westorientierung des Landes Richtung Nato und Europäische Union verhindern könne.

Von Julia Hippert

EXKLUSIV Moskaus Plan für Moldau. Im Sommer 2021 brüteten offenbar Beamte und Experten aus Putins Präsidialverwaltung über einem Strategiepapier. Es geht darin um konkrete Pläne, wie man in drei Etappen bis 2030 prorussische Strömungen in Moldau fördern und gleichzeitig eine Westorientierung des Landes Richtung Nato und Europäische Union verhindern könne. Zum Artikel

EXKLUSIV Das steht im Strategiepapier

Habeck kündigt mehr Geld für den Schutz des Regenwaldes an. Der Vizekanzler lobt bei einem Besuch eines Amazonas-Dorfes den politischen Willen der neuen brasilianischen Regierung, die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen. Habeck stellt 30 bis 50 Millionen Euro Hilfen in Aussicht. Diese sollen über die internationale Klimaschutzinitiative bereitgestellt werden. Zum Artikel

Deutschland will überlebende Flüchtlinge aus Italien holen. Bundesinnenministerin Faeser bietet der Regierung in Rom an, bestimmte Opfer des Bootsunglückes vor Crotone aufzunehmen. Menschen, "die einen persönlichen Bezug zu Deutschland haben", würden hier ihr Asylverfahren durchlaufen - sofern sie diesem Wechsel zustimmen. Zum Artikel

Energiegeschäfte: Scholz empfängt Aserbaidschans Präsidenten. Der Bundeskanzler nennt das Land zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasus einen "verlässlichen Partner". Es habe "das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der deutschen und europäischen Energieversorgung zu leisten, wenn es um Öl und Gas geht". Der autoritäre Herrscher Alijew verspricht im Kanzleramt den Gasexport nach Europa weiter zu steigern. Zum Artikel

Manchester City deklassiert RB Leipzig. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League besiegt das Team von Pep Guardiola die Leipziger mit 7:0. Herausragender Akteur der Partie ist Erling Haaland, der gleich fünf Tore für die Engländer erzielt. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

US-Drohne abgestürzt - Moskau streitet Verantwortung ab. Nach Darstellung Washingtons ist eine unbemannte US-Militärdrohne im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. Die Amerikaner beklagen ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite. Das russische Verteidigungsministerium weist jede Verantwortung für den Absturz zurück. Zum Artikel

USA warnen Russland vor Eskalation. Die US-Regierung erwägt, Bildmaterial von dem Vorfall über dem Schwarzen Meer zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen. Das US-Außenministerium bestellt den russischen Botschafter ein. Zum Liveblog