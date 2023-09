SZ am Morgen

Kim Jong-un winkt bei der Abreise in Pjöngjang aus seinem gepanzerten Zug. Er soll schon am Sonntagnachmittag aufgebrochen sein.

Kim zu Gespräch mit Putin eingetroffen. Nordkoreas Machthaber fährt mit seinem Zug über die Grenze nach Russland. Dort will er mit dem russischen Präsidenten offenbar über Waffengeschäfte verhandeln. Die USA drohen mit neuen Sanktionen, sollte Pjöngjang Moskau beliefern. Aus unbekannten Gründen stellt Russland den Verkehr auf der Krim-Brücke vorübergehend ein. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Treffen mit Baerbock: Ukrainischer Außenminister kritisiert deutsches Nein zur Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern (SZ Plus)

Tausende Tote nach Unwettern in Libyen befürchtet. Sturmtief Daniel hat seit Sonntag einige Städte überflutet. Es sei mit mehr als 2000 Toten zu rechnen, sagt Osama Hammad, Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland. Tausende weitere Menschen würden vermisst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gibt es noch nicht. Zum Artikel

Hoffnung auf Überlebende in Marokko schwindet. Mehr als 2860 Tote, mindestens 2560 Verletzte: Am vierten Tag nach dem Erdbeben arbeiten die Einsatzkräfte am Rande der Erschöpfung. Hilfe kommt nur langsam und für viele zu spät. Experten warnen vor einem steigenden Risiko von Krankheiten. Zum Artikel

USA stehen vor "Government Shutdown". Im Kongress bricht der alljährliche Streit ums Budget aus, ohne eine Einigung geht der Regierung Ende September das Geld aus. Diesmal ist die Gefahr einer Blockade der Regierungsarbeit so hoch wie kaum je zuvor. Nur elf Tage bleiben den heillos zerstrittenen Republikanern und den Demokraten, einen Kompromiss zu finden. Zum Artikel

Verhandlungen mit Iran: USA geben wohl sechs Milliarden Dollar für Gefangenenaustausch frei

Verfahren wegen Wahlbeeinflussung: Trump fordert Abzug von Richterin Chutkan in Washington

Sachsen und Bayern wollen Grenzkontrollen. Die Länder fordern von der Bundesregierung, im Osten Passkontrollen einzuführen. Innenministerin Faeser kündigt hingegen an, den Kampf gegen die Schleuserkriminalität zu verschärfen. Zudem solle künftig die bislang straffreie Schleusung von Minderjährigen geahndet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Völler will nur das Frankreich-Spiel coachen. An diesem Dienstagabend trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer auf Frankreich. Der Interimsbundestrainer schließt aus, diesen Job danach fortzuführen. Kapitän Gündoğan beschreibt das Gefühlsleben des Teams als Mischung von "Trauer, Frust und Enttäuschung". Er selbst habe das Gefühl, den nun gefeuerten Bundestrainer Flick "im Stich gelassen zu haben, und ich glaube, das geht anderen Spielern genauso". Zum Artikel

