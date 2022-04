Wassili Nebensja, der UN-Botschafter Russlands, will bei den Vereinten Nationen Beweise dafür vorlegen, dass sein Land nicht schuld sei an der Tötung von Zivilisten in Butscha.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Russland bestreitet Verantwortung für Gräueltaten in Butscha. Man werde Belege vorlegen, dass die ukrainische Regierung Verbrechen an ihrer eigenen Bevölkerung begangen habe, um Russland zu verunglimpfen, kündigt der UN-Gesandte Moskaus an. Derweil sprechen offenbar auch Satellitenaufnahmen für die Schuld russischer Streitkräfte. Die USA tragen Beweismaterial zusammen, um Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder anderen Gerichten starten zu können. Zum Liveblog

Internationaler Strafgerichtshof: Für welche mutmaßlichen Kriegsverbrechen die Ermittler Beweise sammeln (SZ Plus)

Neue App für Geflüchtete. Die Plattform Ukraine4Germany soll Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland ermöglichen, digital Aufenthaltstitel zu beantragen, Dokumente abzurufen oder nach Unterkünften zu suchen. Entwickelt haben sie deutsche und ukrainische Programmierer. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Der Inzidenzwert sinkt, die Quarantänepflicht fällt. Das Robert-Koch-Institut meldet gut 180 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1394. Vom 1. Mai an soll für Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen nur noch eine "dringende Empfehlung" gelten, fünf Tage lang zu Hause zu bleiben - darauf einigen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

EXKLUSIV Unnötig teure Corona-Tests an Schulen. Kommerzielle Bürgertests an Schulen sind für private Träger bequem und für die Anbieter lukrativ. Der Staat zahlt dafür aber mehr als nötig. Der Fall eines Betreibers in Nordrhein-Westfalen zeigt, wie in der Pandemie Geschäfte gemacht werden und Kontrollen versagen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Heizkostenabrechnung wird komplizierter, aber vielleicht gerechter. Die Ampelkoalition hat sich auf neue Anreize zum Energiesparen geeinigt. Bisher müssen Mieterinnen und Mieter den CO₂-Preis für Gas oder Öl zahlen, vom kommenden Jahr an sollen diese Kosten nach einem Stufenmodell mit dem Vermieter geteilt werden. Die wichtigsten Punkte des Modells im Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Nordkorea droht mit Atomwaffen bei einem Angriff aus dem Süden. Das Regime in Pjöngjang betont zwar, dass es Südkorea nicht als Hauptfeind sehe, reagiert aber mit drastischen Worten auf den Kurs der neuen Regierung dort. Die setzt stärker auf Abschreckung und weniger auf Entgegenkommen in den Beziehungen zu Nordkorea. Zum Artikel

Freiburg legt Einspruch gegen Spielwertung ein. Nachdem der FC Bayern gegen den Sportclub kurzzeitig mit zwölf Mann gespielt hat, wählt dieser nun den Weg vor die DFB-Instanzen und spricht von einem "unverschuldeten Dilemma". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Kommt kuscheln, Muscheln! Nach mehr als 300 Millionen Jahren ist die Flussperlmuschel vom Aussterben bedroht. Doch Naturschützer haben ein geniales System entwickelt, um sie zu retten. Zum Artikel