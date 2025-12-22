Macron und Merz lassen Risse in der Ukraine-Politik erkennen. Nach seinem Berliner Gipfel gerät der Kanzler in die Defensive. Frankreichs Präsident hat im Streit über die Finanzhilfe für Kiew geschickt agiert und denkt nun über einen Anruf beim russischen Herrscher Putin nach. Zum Artikel

Russischer General bei Anschlag in Moskau getötet. Der Chef einer strategischen Abteilung des Generalstabs wird von einer Autobombe getroffen. Russische Ermittler verdächtigen den ukrainischen Geheimdienst. Zum Artikel

Musiker Chris Rea ist tot. Der Sänger wurde mit dem Weihnachtshit „Driving home for Christmas“ weltberühmt. Er sei nach kurzer Krankheit gestorben, teilte seine Familie mit. Rea wurde 74 Jahre alt. Zum Artikel

Ex-CDU-Bundestagsabgeordneter in Klinik festgenommen. Axel Fischer ist im Aserbaidschan-Prozess wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt – fehlt aber wiederholt vor Gericht. Nun hat das Oberlandesgericht München Haftbefehl gegen ihn erlassen. Möglicherweise ergeht noch vor Weihnachten ein Urteil. (SZ Plus) Zum Artikel

Australien will härtere Strafen für Hassreden und Gewaltaufrufe. Ein Polizeibericht zu dem antisemitischen Anschlag am Bondi Beach in Sydney mit 15 Toten bestätigt erste Ermittlungsergebnisse, nach denen die Täter islamistische Terroristen waren. Australiens Regierung sucht derweil nach Lösungen für mehr Sicherheit. Zum Artikel

Auch Sudans Armee begeht mutmaßlich Kriegsverbrechen. Untersuchungen stützen den Befund, dass nicht nur die Miliz RSF Zivilisten quält und tötet. Die Vorwürfe untergraben die Glaubwürdigkeit der Streitkräfte SAF, die sich gerne als Retter der Nation inszenieren. (SZ Plus) Zum Artikel

