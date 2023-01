Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

McCarthy fällt als Sprecher des US-Repräsentantenhauses zum sechsten Mal durch. Die Republikaner verweigern Kevin McCarthy erneut das Amt als Mehrheitsführer im Kongress. Am Donnerstag steht eine neue Abstimmung an, bei der er die 19 bis 20 radikalen Abweichler überzeugen möchte. Die Partei zeigt sich zerstritten und teilweise nicht bereit zur parlamentarischen Zusammenarbeit. Die Demokraten stehen derweil geschlossen hinter ihrem Kandidaten. Zum Artikel (SZ Plus)

Sachsens Verfassungsschutzpräsident warnt vor Wiederaufleben rechter Proteste. Trotz Energiekrise sind Großdemonstrationen gegen die Regierung im Herbst ausgeblieben. Die Entlastungspakete hätten den sozialen Frieden vorerst gewahrt, sagt Sachsens oberster Verfassungsschützer Dirk-Martin Christian. Wenn sich die Krise wieder verschärfe, etwa weil mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen, werde es mit der Ruhe vorbei sein. Es hätten sich im Osten inzwischen "feste Protestmilieus herausgebildet, die bei jeglichen Themen mit Empörungscharakter" aktivierbar seien. Zum Artikel (SZ Plus)

Die kritische Infrastruktur in Deutschland ist besorgniserregend anfällig. Um die IT-Sicherheit von wichtigen Anlagen, Unternehmen und Behörden ist es nicht gut bestellt. Die Einschläge aus dem Netz werden nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden immer dichter. Allein in Regierungsnetzen werden laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik monatlich im Schnitt 34 000 Mails mit Schadprogrammen abgefangen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA erwägen Lieferung von Schützenpanzern in die Ukraine. Präsident Biden bejahte die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Es könnte sich dabei um Panzer des Typs Bradley handeln. Derweil meldet Kiew einen erneuten Schlag gegen russische Truppen, diesmal bei Saporischschja. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

MEINUNG Was die Neujahrsansprache über den russischen Präsidenten verrät (SZ Plus)

Grünen-Chefin Lang greift Verkehrsminister Wissing an. Der Streit in der Ampelkoalition geht auch im neuen Jahr weiter. Bisher existiere kein Vorschlag des FDP-Politikers, mit dem die Klimaziele im Verkehrssektor eingehalten werden könnten, sagt Lang. Sie fordert ihn auf, für eine Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor zu sorgen. Zum Artikel

EU empfiehlt Testpflicht für Reisende aus China. Die Covidwelle in China ist nicht unter Kontrolle. Aber das Land öffnet die Grenzen - und die Europäische Union ringt um den Umgang mit Reisenden. Zu einer Pflicht können sich die Staaten nicht durchringen. Stattdessen sollen sie einen negativen Test vor der Abreise einfordern, der nicht älter ist als 48 Stunden. Bindend ist das jedoch nicht. Zum Artikel

Neue Details zu den letzten Stunden von Benedikt XVI. Die letzten Worte des emeritierten Papstes, der an diesem Donnerstag im Vatikan beigesetzt wird, sollen "Signore ti amo" gewesen sein - auf Deutsch: "Herr, ich liebe dich". Sein langjähriger Assistent Georg Gänswein spricht in einem Interview darüber. Zum Artikel

MEINUNG Ein Papst fern seiner Heimat (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen