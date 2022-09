Von Christina Rebhahn-Roither

Ukrainischer Atomkonzern wirft Russland Folter und Verschleppung vor. Von den Mitarbeitern des besetzten Kraftwerks Saporischschja seien etwa 200 inhaftiert worden, sagt der Präsident des Betreiberunternehmens. "Von einigen wissen wir nicht, was mit ihnen passiert ist." Wichtige Vertreter der Vereinten Nationen kritisieren russische Deportationslager im ukrainischen Kriegsgebiet. Zum Liveblog

EZB entscheidet über Erhöhung des Leitzinses. Kaum ein Thema plagt die Menschen derzeit so sehr wie die steigenden Preise. Im August betrug die Inflationsrate in der Euro-Zone 9,1 Prozent, ein erneuter Rekordwert für die Währungsunion. Um die Teuerung zu bekämpfen, könnte die Europäische Zentralbank wohl erneut den Leitzins anheben. Zum Artikel

Katrin Vernau wird Interims-Intendantin beim RBB. Die 49-Jährige war bisher oberste Verwaltungsfrau im WDR, sie kennt sich also mit Finanzen aus. Jetzt soll sie den RBB nach dem Schlesinger-Skandal aus der Krise führen. Zum Artikel

AKW Isar 2 wird zum großen Streitfall. Nach Vorstellung des grünen Energieministers Habeck soll der Reaktor nach dem 31. Dezember zu einer "Kaltreserve" werden - also in einem Zustand gehalten werden, in dem das Kraftwerk binnen einer Woche wieder ans Netz kann. Die Betreiberfirma soll für Reservedienste entschädigt werden. Doch die ist alles andere als einverstanden: Das Vorhaben sei zu riskant und technisch nicht macht, schreibt sie in einem Brandbrief an Habeck. Zum Artikel

Messerattacken in Kanada: Beide Verdächtige sind tot. Nach den Messerangriffen mit zehn Toten hatten die Ermittler zunächst nur einen der beiden mordverdächtigen Brüder tot aufgefunden. Nun fassen sie den Anderen - und der stirbt kurz nach der Festnahme nach einem "medizinischen Notfall" im Krankenhaus. Zum Artikel

An Brasiliens Unabhängigkeitstag feiert sich Präsident Bolsonaro vor allem selbst. Jeden 7. September feiert Brasilien seine Unabhängigkeit von Portugal, in diesem Jahr sogar zum 200. Mal. Bolsonaro wandelt die Feierlichkeiten zu einem Volksfest zu seinen Ehren um. Anfang Oktober finden in Brasilien Wahlen statt, der rechte Präsident kandidiert für eine zweite Amtszeit und beschwört Werte wie Familie, Heimat und Ehe. Zum Artikel (SZ Plus)

Die meisten Menschen fühlen sich hierzulande mit Deutschland verbunden. Ob sie nun zugewandert sind oder alteingesessen: In einer Umfrage geben viele Menschen an, sich in der Bundesrepublik zuhause zu fühlen. Der Aussage "Die meisten Menschen akzeptieren mich so, wie ich bin" stimmen demnach 88 Prozent der Menschen ohne Migrationshintergrund zu, aber auch 86 Prozent der Befragten, die eine Migrationsgeschichte haben. Zum Artikel

FC Bayern gewinnt 2:0 bei Inter Mailand. Insgesamt souverän starten die Münchner in die Gruppenphase. Die Offensivreihe bemüht sich, Diskussionen um den abgewanderten Lewandowski zu beenden. Der trifft am selben Abend dreimal für Barcelona gegen Pilsen. Zum Artikel

Apple stellt neues iPhone und neue Uhr vor. Herbstzeit ist iPhone-Zeit. Was der Konzern dieses Mal an Smartphones vorgestellt hat, warum die Fans kleinerer Handys leer ausgehen und wie Apple nun auch Garmin angreift. Zum Artikel

Ein Pro-ho-sit der Düür-re-zeeeit! Wissenschaftler haben eine kostengünstige Möglichkeit gefunden, Ernteerträge auch bei Wassermangel stabil zu halten. Die Lösung liegt - wirklich mal - im Alkohol. Zum Artikel